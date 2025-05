Ő Szoboszlai Dominik párja – így lett Buzsik Borka a legismertebb magyar focistafeleség

A legújabb fejlemény, hogy Buzsik Borka babát vár. Ezt maga Szoboszlai Dominik jelentette be egy gólörömmel, miután gólt szerzett a Liverpool színeiben a Brighton ellen, az angol bajnokságban. A pár azóta egy Instagram-posztban is megerősítette a hírt: egy fotómontázsban Borka már láthatóan gömbölyödő pocakkal szerepel, a képaláírás pedig csak ennyi volt: „3-an” egy piros szívecske kíséretében.

Fotó: veol.hu

De kicsoda Buzsik Borka?

Szoboszlai felesége Székesfehérváron nőtt fel, egy székesfehérvári gimnáziumban fejezte be tanulmányait, majd a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán szerzett diplomát 2022 tavaszán.

Már gyermekkorában is szoros kapcsolatban állt a sporttal. Versenyszerűen szinkronúszott a székesfehérvári Orka SE színeiben, ahol szép sikereket ért el, érmeket is nyert - írta róla a Kemma.

Párhuzamként a lap felidézi, hogy Borka családjában is jelen van a foci. Míg Szoboszlai Dominik édesapja Tatabányán focizott, addig Borka édesapja a mai napig aktív a helyi futballéletben. Ő ugyanis az Aba-Sárvíz öregfiúk csapatában rúgja a bőrt.

Buzsik Borka a diploma után Tomán Szabina cégénél, a Tomán Diet-nél helyezkedett el PR-osként. Modellként és influenszerként is aktív. Közösségi médiás posztjai alapján imád utazni, különösen egzotikus helyekre.

Régóta ismerte egymást Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik már gyerekkoruk óta ismerték egymást. Első közös, nyilvános megjelenésükre 2024 májusában került sor, amikor a Liverpool utolsó bajnokiját követően közös fotót posztoltak az Anfield Stadion gyepén. A szerelmet sokáig nem verték nagy dobra. Közösségi médiás bejegyzésekből következtettek a rajongók arra, hogy együtt vannak.

Esküvő a Four Seasonsben

A jegyesség után, 2025 március 25-én egy zártkörű, meghitt szertartás keretében mondták ki a boldogító igent Budapest egyik legpatinásabb helyszínén, a Four Seasons szállodában. A magyar válogatott csapatkapitányának esküvője nemcsak hazai, de nemzetközi figyelmet is kapott, több liverpooli játékostársa is gratulált.