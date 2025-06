június 23-án, egy évvel ezelőtt a magyar labdarúgó-válogatott a skótok ellen játszotta az Európa-bajnokság A csoportjában az utolsó mérkőzését. A rendes játékidő már régen letelt, amikor Csoboth Kevin eldöntötte a találkozót, a magyar szurkolók pedig kiugrottak a bőrükből!

Szoboszlai figyeli, Csoboth belövi a labdát

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Az a bizonyos este még mindig elevenen él sok drukkerben. Nemcsak a győzelem ténye, hanem a sportfilmbe illő története miatt: a 100. percben született a gól, akkor, amikor már mindenki csak abban reménykedett, hogy hátha még jön egy utolsó lehetőség. És jött! Csoboth Kevin egy kontra után megiramodott, Sallai Roland tökéletesen tette vissza elé a labdát, a támadó pedig hidegvérrel, laposan a hosszúba gurított. A stuttgarti MHP Arénában robbanásszerű ünneplés következett, a kispadról mindenki a pályára futott, a szurkolók otthon vagy éppen közösen a kivetítők előtt ugráltak örömükben.

Antonín Panenka adta át az év sportpillanata díjat Csoboth Kevinnek

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A gól szimbóluma lett a küzdeni tudásnak és annak, hogy amíg a játékvezető le nem fújja a meccset, addig mindig lehet esély. A találat nem jelentett továbbjutást, de így is az év sportpillanatának választották. Azóta sokszor láttuk már a jelenetet, Csoboth nyilatkozatát, ahogy a könnyeivel küszködik, Marco Rossi ünneplését, a kispad örömét. És jó újra megnézni.

Csoboth karrierje az Eb után

A gól után Csoboth Kevin pályafutása új irányt vett. 2024 augusztusában Svájcba igazolt, az FC St. Gallen szerződtette négy évre. A bajnokságban stabil kezdőként számítottak rá, több mint harminc mérkőzésen lépett pályára, és a svájci bajnokságban is betalált. A legjobb meccsét a Konferencia Ligában játszotta, ahol egy gólja és egy gólpassza is volt a Cercle Brugge elleni mérkőzésen. A St. Gallen akkor 6–2-re győzött, és Csoboth teljesítményét a svájci sajtó is kiemelte.

A válogatottban azóta nem sikerült hasonlóan emlékezetes pillanatot átélni. Bár továbbra is meghívót kap, szereplése nem állandó: inkább csereként vagy epizódszereplőként kap lehetőséget. A magyar csapat formája 2025-re meglehetősen hullámzóvá vált, hiányzott az a lendület, ami korábban jellemezte Marco Rossi együttesét. De a vb-selejtezők még csak most következnek, ahol újra lehet majd bizonyítani Csobothnak és a válogatottnak egyaránt.