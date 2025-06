David Beckham lovagi címre való jelölése nem először kerül szóba, azonban most úgy tűnik, valóban sor kerülhet a megtisztelő elismerésre. A korábbi angol válogatott csapatkapitány már 2003-ban megkapta az OBE (a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozata) kitüntetést, és azóta is aktív szereplője a brit közéletnek – nemcsak sportolóként, hanem jótékonykodóként, olimpiai nagykövetként és Unicef-ambasszádorként is - számolt be a bbc.

David Beckham Kamilla és Károly király. Fotó: TOBY MELVILLE / POOL

Beckham 115 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, és világhírű klubokban játszott, mint a Manchester United, Real Madrid, AC Milan, PSG és az LA Galaxy. Visszavonulása óta nem tűnt el a nyilvánosság elől: 2024-ben a The King's Foundation nagykövete lett, ezzel támogatva III. Károly király oktatási és környezetvédelmi törekvéseit.

A négygyermekes családapa 1999-ben vette feleségül Victoria Beckhamet, aki szintén nemzetközi hírnévnek örvend előadóként és divattervezőként. Közösen is több jótékonysági ügyet támogatnak.

Az Unicef-fel való partnersége keretében 2015-ben indult el a David Beckham Unicef Fund, amely a világ legkiszolgáltatottabb gyermekeit támogatja. Az Egyesült Államokban Beckham az MLS-ben szereplő Inter Miami klub társtulajdonosa, amely szintén jelentős közösségi szerepet vállal a helyi fiatalok támogatásában.

Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, és a brit kormány nem kommentálja a spekulációkat, a David Beckham lovagi címe már most komoly visszhangot keltett a közvéleményben. Sokan úgy vélik, ideje lenne, hogy a sport és társadalom iránti elkötelezettségét hivatalosan is elismerje a királyság.