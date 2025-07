Az FK Csíkszereda péntek esti meccsének a félidejében csendőrök jelentek meg a nyíltan a magyar kisebbséget képviselő klub lelátóján a hazai szektorban, és ott egyébként békés magyar szurkolókat vittek el. Az esetről a Magyar Nemzet számolt be a román Gazeta Sporturilor cikke alapján, amely azt harsogja, hogy törvényszegést követtek el a magyar szurkolók.

A Rapid Bukarest elleni bajnokin kikapott a Csíkszereda

Fotó: FK Csíkszereda

Annyi volt a bűnük, hogy sört fogyasztottak, márpedig egy Romániában hatályos törvény alkoholtilalmat rendel el a sporteseményeken. A háttérről annyit tudni érdemes, hogy ezt a törvény vitatják a román parlamentben, és hamarosan el is fogják törölni, így a legfeljebb 5 százalékos alkoholtartalmú italok engedélyezettek lesznek. Így a magyar szurkolók által fogyasztott sörrel sem lehet majd probléma, péntek este azonban még lehetett balhét kreálni belőle.

Csendőrök vittek el magyar drukkereket a Csíkszereda meccséről

A Nemzeti Sport információja szerint hat magyar szurkolót vittek el, akik helyszíni pénzbírságot kaptak és fél évre kitiltották őket a Csíkszereda stadionjából.

Szondy Zoltán, a székelyföldi klub elnöke kifakadt az eljárás miatt:

„Tudtunk erről a törvényről, érvényben van az első és a másodosztályban is, rajta van a belépőjegyeken is, hogy tilos az alkoholfogyasztás a stadionban, mégis különös, hogy most hirtelen milyen fontos volt a csendőrségnek ezt ellenőriznie, szerintem ez a vicckategória, eléggé egyértelmű, hogy erődemonstráció volt a részükről” – nyilatkozta Szondy Zoltán.

Nem áll jól a Csíkszereda a román élvonalban

A Csíkszereda története során először szerepel a román élvonalban, és három forduló után egy ponttal a 15. helyen áll. Az újonccsapatban a Rapid ellen csereként bemutatkozott a Nyíregyházáról igazolt korábbi magyar gólkirály, Eppel Márton is, de az edző további erősítéseket sürget.

„Megbeszéltem az elnökkel, még mindig erősítésre van szükségünk, még van néhány napunk új igazolásokra. Még két középpályást szeretnék” – fogalmazott Ilyés Róbert az éllovas Rapid elleni 2-0-s vereség után.

Kapcsolódó cikkek: