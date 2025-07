Javában készül a Liverpool labdarúgócsapata a szombati, AC Milan elleni felkészülési mérkőzésre Hongkongban. Az angol bajnokság címvédőjénél mind a három magyar játékos nevezve lett, és Szoboszlai Dominikék már meg is érkeztek a helyszínre, és az első edzésen is túl vannak. Kerkez Milos egy óriási mentéssel hívta fel magára a figyelmet, amin a társai is csak ámultak – de a másik két magyar sem tétlenkedett.

Szoboszlai Dominik Pécsi Árminnak lőtt nagy gólt

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik bombája, Pécsi Ármin csak nézi

A magyar válogatott csapatkapitánya egy távoli bombával hívta fel magára a figyelmet az edzésen, a labda a felsőben kötött ki, Pécsi Ármin tehetetlen volt. Szoboszlai ennyit mondott utána a fiatal kapusnak:

Mi van, tesó?

A Liverpool is megosztotta a gólt, és csak egy rakétás emojit tett Szoboszlai neve után.

Ez vár a Liverpoolra a következő hetekben

Arne Slot együttese július 26-án, szombaton 13 óra 30 perckor az AC Milan ellen lép pályára Hongkongban, majd 30-án a Jokohama lesz az ellenfél Japánban, augusztus 4-én pedig az Athletic Bilbao ellen zárja a felkészülést – a spanyol csapat ellen pár óra leforgása alatt kétszer is pályára lépnek az Anfielden, ekkor fog debütálni a Liverpool új meze, amit már az Adidas szponzorál.