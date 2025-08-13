A spanyol lap úgy tudja, Lewandowski barcelonai jövője továbbra is bizonytalan. A 36 éves támadó szerződése ugyan 2026-ig szól Barcelonában, de az elmúlt időszakban több ajánlatot is kapott Szaúd-Arábiából, így reális esély van arra, hogy már idén nyáron távozik a gránátvörös-kékektől.

Harry Kane könnyen lehet, hogy a Barcelona-hoz szerződik.

Fotó: MARCEL ENGELBRECHT/firo Sportphoto

Lewandowski egyelőre még nem határozta el magát, ugyanakkor a klubnál érzékelhető a bizonytalanság.

Ezért a Barcelona vezetése két forgatókönyvet tart szem előtt: ha Lewandowski már idén, 2025 nyarán elhagyja a klubot, azonnal lépnének, és ekkor érkezhetne Harry Kane, hogy betöltse a világsztár megüresedő helyét. Ha viszont a lengyel kitölti a szerződését, Kane-t csak 2026 nyarán szerződtetnék, amikor mindkét csatár kontraktusa lejár és az angol támadó szabadon igazolhatóvá válik.

A 32 éves csatár szerződése ugyanis szintén 2026 nyaráig szól a Bayern Münchennél, kivásárlási ára 65 millió euró körül mozog.

Kane 2023-ban érkezett meg Münchenbe, de első idényében nem sikerült trófeát nyernie, a Bayern elveszítette a Bundesligát és a kupasorozatokat is. Ennek ellenére lenyűgöző teljesítményt nyújtott: a 2023/24-es szezonban 36 góllal és 8 gólpasszal zárta a bajnokságot, ezzel megszerezte a Torjägerkanonét (gólkirályi címet). A következő idényben, 2024/25-ben folytatta a gólgyártást, újra megnyerte a gólkirályi címet, és ezúttal a csapattal is felért a csúcsra, hiszen visszahódították a német bajnoki címet. Ez különösen fontos mérföldkő volt számára, hiszen korábban sem a Tottenhammel, sem az angol válogatottal nem sikerült trófeát nyernie.

Lewandowski eddig 147 mérkőzésen 101 gólt szerzett a Barcelona színeiben, magasra téve a mércét utódja számára. A klubvezetés olyan támadót keres, aki képes hozni a lengyel csatár statisztikáit. Kane pedig méltó utódja lehetne Lewandowskinak, hiszen gólérzékenységét korábban már Angliában és Németországban is bizonyította.