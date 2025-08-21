A 2024/25-ös idény nagyszerűen alakult az osztrák klubfutball szempontjából. Ausztria két csapata (Sturm Graz, Red Bull Salzburg) is a BL főtábláján szerepelhetett, a Rapid Wien pedig a Konferencialigában a negyeddöntőig jutott. Idén közel sem ilyen rózsás a helyzet a sógoroknál: a Salzburg már kiesett a BL-selejtezőből, s a szerda esti, Bodö/Glimt elleni 5-0-s zakó után minden bizonnyal a Sturm Graz is követi. Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien az ETO FC ellen kerülné el az újabb csapást.

Az ETO FC a svéd AIK kiejtése után az osztrák Rapid Wien orra alá is borsot törne, a Konferencialiga főtáblája a tét

Fotó: TT News Agency via AFP/Christine Olsson

A bécsiek dolgát nehezíti, hogy fontos játékosukat vesztették el a győri fellépés előtt, bár a Mamadou Sangaréért kapott pénz hosszabb távon biztosan segíti majd a Rapid dolgát.

ETO vagy Rapid? Ki jut a Konferencialigába?

Magyar szempontból az már biztos, hogy a bajnok Ferencváros a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga főtáblájára kerül – a Qarabag elleni hazai vereség után jelenleg utóbbira nagyobb az esély.

Az viszont a modern érában még nem fordult elő, hogy egy idényben két magyar főtáblás csapatnak is szurkolhattunk, ezen változtatna az ETO FC, amely bravúrra készül a Rapid Wien ellen.

– Maximálisan tisztelem a Rapid Wient, de hiszek abban, hogy képesek vagyunk egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben is nyerni. Itthon játsszuk az első mérkőzést, nem megszeppenve, lendületesen, tudatosan szeretnénk futballozni – mondta Borbély Balázs, a győriek vezetőedzője.

A Fradi segítséget jelenthet az ETO-nak

Borbély korábban a Ferencvárosnál is dolgozott, s abból az időszakból ismeri a Rapid jelenlegi vezetőedzőjének filozófiáját: Peter Stöger ugyanis fél évig ült a budapesti zöld-fehérek kispadján is. Maga Stöger egyébként magabiztos a győri fellépés előtt.

– Megoldható feladat áll előttünk, de csak akkor, ha mindent kiadunk magunkból. Maximális koncentrációra lesz szükségünk – szögezte le az osztrák szakember.