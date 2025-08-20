Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga a Ferencváros futballcsapatának augusztus 27-én a bakui visszavágón a Qarabag ellen, miután kedden hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája alapszakaszba jutásért zajló rájátszás első meccsén. Ugyanakkor szó sincs róla, hogy a Fradi háza táján feladták volna a BL-főtáblás álmot.

A Fradi elvesztette a Qarabag elleni BL-párharc első meccsét. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke rögtön a meccs után sportszerűen gratulált a Qarabagnak a győzelemhez, de egyúttal jelezte is, hogy az FTC soha nem adja fel, most sem teszi, szavait fel is kapta az azeri sajtó a Magyar Nemzet cikke szerint.

Varga Barnabás, a csapat vezető góljának szerzője is úgy értékelt, hogy a kétgólos hátrány nem a világ vége, és idegenben meg kell próbálni ledolgozni a hátrányt. Videónkban (a cikk végén) Dibusz Dénes csapatkapitány is úgy fogalmazott, hogy továbbra is bízik a továbbjutásban.

A Fradi nevét kitörölték, nincs a BL várható főtábláján

Hiába a reményt nem elvesztő ferencvárosi nyilatkozatok, máshol úgy látják, hogy a magyar bajnoknak már nincs sok esélye megfordítani a Qarabag elleni párharcot. Tegnap éjjel, a keddi BL-selejtezők után jelent meg a Football Rankings X-oldalon egy friss előrejlés arról, hogyan nézet ki a Bajnokok Ligája alapszakasza.

A Fradi neve ebben a listában már nem szerepelt a várható főtáblán, ellenben a Qarabagé igen, az azeri bajnokot a negyedik kalapba várják.

🚨 Champions League - Projected Pots.



📈 🇧🇪 Club Brugge favoured to secure it and be placed in Pot 2!



📈 🇦🇿 Qarabağ favoured to secure it and be placed in Pot 4!



📈 🇨🇾 Pafos favoured to secure it and be placed in Pot 4! pic.twitter.com/FLFekt5XAf — Football Rankings (@FootRankings) August 19, 2025

A visszavágó persze még hátravan, a futballban történtek már ennél nagyobb fordítások is. Azért a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a párharc vesztese sem marad nemzetközi kupaősz nélkül, hiszen az Európa-liga főtáblás szereplés legrosszabb esetben is biztos már.