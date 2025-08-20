Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga a Ferencváros futballcsapatának augusztus 27-én a bakui visszavágón a Qarabag ellen, miután kedden hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája alapszakaszba jutásért zajló rájátszás első meccsén. Ugyanakkor szó sincs róla, hogy a Fradi háza táján feladták volna a BL-főtáblás álmot.
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke rögtön a meccs után sportszerűen gratulált a Qarabagnak a győzelemhez, de egyúttal jelezte is, hogy az FTC soha nem adja fel, most sem teszi, szavait fel is kapta az azeri sajtó a Magyar Nemzet cikke szerint.
Varga Barnabás, a csapat vezető góljának szerzője is úgy értékelt, hogy a kétgólos hátrány nem a világ vége, és idegenben meg kell próbálni ledolgozni a hátrányt. Videónkban (a cikk végén) Dibusz Dénes csapatkapitány is úgy fogalmazott, hogy továbbra is bízik a továbbjutásban.
Hiába a reményt nem elvesztő ferencvárosi nyilatkozatok, máshol úgy látják, hogy a magyar bajnoknak már nincs sok esélye megfordítani a Qarabag elleni párharcot. Tegnap éjjel, a keddi BL-selejtezők után jelent meg a Football Rankings X-oldalon egy friss előrejlés arról, hogyan nézet ki a Bajnokok Ligája alapszakasza.
A Fradi neve ebben a listában már nem szerepelt a várható főtáblán, ellenben a Qarabagé igen, az azeri bajnokot a negyedik kalapba várják.
A visszavágó persze még hátravan, a futballban történtek már ennél nagyobb fordítások is. Azért a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a párharc vesztese sem marad nemzetközi kupaősz nélkül, hiszen az Európa-liga főtáblás szereplés legrosszabb esetben is biztos már.