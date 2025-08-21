A profi ökölvívás egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank becenevet viselő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) ahelyett, hogy vállalta volna a visszavágót a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO) ellen, gondolt egy merészet, és olyan ellenfelet választott a Magyar Nemzet cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás. Ő nem más, mint a nehézsúlyú Jake Paul (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntő összecsapáson verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

Jake Paul jól beválasztott, majd fele súlyú és 20 centivel alacsonyabb következő ellenfele, Gervonta Davis ennek ellenére meglepheti az influenszert

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul ellenfele vagy címet véd, vagy sitten van

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző – természetesen Jake Paul mellett –, az nem más, mint a három súlycsoportban, pehely-, nagypehely- és könnyűsúlyban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tankról némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.

Jake Paulnak alaposan fel kell készülnie, mert a Tank elképesztő ütőerővel rendelkezik Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Több nagy kérdés is felmerül a november 15-i meccsel kapcsolatban

A találkozóval kapcsolatban máris elindultak a találgatások. Az egyik nagy kérdés, hogy a két, méretre igencsak különböző bunyós milyen súlyban csap majd össze november 15-én, az atlantai State Farm Arenában. A Tank ugyanis egész pályafutása során nem versenyzett 66 kg feletti súlycsoportban – 60.3 kilogrammot mutatott a műszer márciusban, a Lamont Roach-al szembeni csata előtt –, míg „The Problem Child” becenevet nem véletlenül viselő ellenfele 102 kg-ot nyomott a Tyson elleni tavaly novemberi mérkőzésén, míg Paul legutóbb cirkálósúlyban bokszolt Chavez Jr. ellen, akkor 90.4 kilogrammal mérlegelt. A másik nagy kérdés, hogy Gervonta Davis 20 centivel alacsonyabb, bár a sportág egyik legnagyobb ütője, ám kérdéses, hogy az eddigi ellenfeleivel szemben pusztító ütései mekkora kárt tehetnek Paulban. A Netflix természetesen abban reménykedik, hogy a nem mindennapi párosítás a Tyson-meccs rekordjait is képes lesz megdönteni.