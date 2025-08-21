A profi ökölvívás egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank becenevet viselő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) ahelyett, hogy vállalta volna a visszavágót a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO) ellen, gondolt egy merészet, és olyan ellenfelet választott a Magyar Nemzet cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás. Ő nem más, mint a nehézsúlyú Jake Paul (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntő összecsapáson verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző – természetesen Jake Paul mellett –, az nem más, mint a három súlycsoportban, pehely-, nagypehely- és könnyűsúlyban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tankról némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.
A találkozóval kapcsolatban máris elindultak a találgatások. Az egyik nagy kérdés, hogy a két, méretre igencsak különböző bunyós milyen súlyban csap majd össze november 15-én, az atlantai State Farm Arenában. A Tank ugyanis egész pályafutása során nem versenyzett 66 kg feletti súlycsoportban – 60.3 kilogrammot mutatott a műszer márciusban, a Lamont Roach-al szembeni csata előtt –, míg „The Problem Child” becenevet nem véletlenül viselő ellenfele 102 kg-ot nyomott a Tyson elleni tavaly novemberi mérkőzésén, míg Paul legutóbb cirkálósúlyban bokszolt Chavez Jr. ellen, akkor 90.4 kilogrammal mérlegelt. A másik nagy kérdés, hogy Gervonta Davis 20 centivel alacsonyabb, bár a sportág egyik legnagyobb ütője, ám kérdéses, hogy az eddigi ellenfeleivel szemben pusztító ütései mekkora kárt tehetnek Paulban. A Netflix természetesen abban reménykedik, hogy a nem mindennapi párosítás a Tyson-meccs rekordjait is képes lesz megdönteni.