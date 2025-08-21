Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljesen elveszítette az ítélőképességét a profi boksz fenegyereke. A WBA könnyűsúlyú világbajnoka, Gervonta Davis a komoly szakmai csata helyett egy számára szinte leküzdhetetlen, nehézsúlyú influenszer Jake Pault választotta, aki majd' kétszer olyan súlyos, mint a Tank becenevet viselő bunyós. Mindenesetre most majd nem nőket kell pofoznia Davisnek, ráadásul ellenfele igencsak nagy erővel képes visszaütni.

A profi ökölvívás egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank becenevet viselő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) ahelyett, hogy vállalta volna a visszavágót a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO) ellen, gondolt egy merészet, és olyan ellenfelet választott a Magyar Nemzet cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás. Ő nem más, mint a nehézsúlyú Jake Paul (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntő összecsapáson verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

Jake Paul jól beválasztott, majd fele súlyú és 20 centivel alacsonyabb következő ellenfele, Gervonta Davis ennek ellenére meglepheti az influenszert
Jake Paul jól beválasztott, majd fele súlyú és 20 centivel alacsonyabb következő ellenfele, Gervonta Davis ennek ellenére meglepheti az influenszert
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul ellenfele vagy címet véd, vagy sitten van

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző – természetesen Jake Paul mellett –, az nem más, mint a három súlycsoportban, pehely-, nagypehely- és könnyűsúlyban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tankról némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.

Jake Paulnak alaposan fel kell készülnie, mert a Tank elképesztő ütőerővel rendelkezik
Jake Paulnak alaposan fel kell készülnie, mert a Tank elképesztő ütőerővel rendelkezik     Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Több nagy kérdés is felmerül a november 15-i meccsel kapcsolatban

A találkozóval kapcsolatban máris elindultak a találgatások. Az egyik nagy kérdés, hogy a két, méretre igencsak különböző bunyós milyen súlyban csap majd össze november 15-én, az atlantai State Farm Arenában. A Tank ugyanis egész pályafutása során nem versenyzett 66 kg feletti súlycsoportban – 60.3 kilogrammot mutatott a műszer márciusban, a Lamont Roach-al szembeni csata előtt –, míg „The Problem Child” becenevet nem véletlenül viselő ellenfele 102 kg-ot nyomott a Tyson elleni tavaly novemberi mérkőzésén, míg Paul legutóbb cirkálósúlyban bokszolt Chavez Jr. ellen, akkor 90.4 kilogrammal mérlegelt. A másik nagy kérdés, hogy Gervonta Davis 20 centivel alacsonyabb, bár a sportág egyik legnagyobb ütője, ám kérdéses, hogy az eddigi ellenfeleivel szemben pusztító ütései mekkora kárt tehetnek Paulban. A Netflix természetesen abban reménykedik, hogy a nem mindennapi párosítás a Tyson-meccs rekordjait is képes lesz megdönteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!