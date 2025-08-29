A döntés akkor azt váltotta ki, hogy Probierz megfosztotta Lewandowskit a kapitányi tisztségtől, amelyet 2014 óta viselt. Lewandowski nyíltan vállalta álláspontját, és visszavonult a válogatottságtól. Három nappal később azonban a lengyel szövetség megvált Probierztől, utódja pedig Jan Urban lett, aki már kinevezésekor egyértelművé tette: az egyik első feladata Lewandowski visszacsábítása lesz.

Lewandowski 37 évesen is első számú húzóembere a lengyel válogatottnak

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Urban több alkalommal egyeztetett a 85 válogatott gólnál járó csatárral, sőt Piotr Zielinskit és Jan Bednareket is bevonta a döntési folyamatba, hiszen előbbi júniusban ideiglenesen megkapta a karszalagot. Végül azonban világossá tette, hogy „a kapitányi téma le van zárva”, és Lewandowski ismét a lengyelek vezére lesz.

Lewandowski az újságok címoldalán

A visszatérés tényét a nemzetközi sajtó is kiemelten kezelte: a spanyol El País arról írt, hogy a klasszis „megnyerte a hatalmi csatát” a szövetségi kapitánnyal szemben, a német Bild pedig „szenzációként” tálalta a döntést.

A lengyel válogatott jelenleg a G csoport harmadik helyén áll: három meccsen hat pontot gyűjtött, ezzel a finneket (7 pont/4 mérkőzés) és a hibátlan mérleggel kezdő hollandokat (6/2) üldözi. A következő két mérkőzésen rendkívül fontos összecsapások várnak rájuk: szeptember 4-én Amszterdamban találkoznak Hollandiával, majd három nappal később hazai pályán fogadják Finnországot.

A csoportelsők automatikusan kijutnak a jövő nyáron az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokságra, míg a második helyezettek pótselejtezőn harcolhatják ki a részvételt. A lengyel szurkolók abban bíznak, hogy Lewandowski visszatérésével nemcsak a góljai, hanem vezetői szerepe is segíti majd a válogatottat a cél elérésében.