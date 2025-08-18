Torghelle Sándor 12 meccsen lépett pályára a Premier League-ben a Crystal Palace játékosaként húsz évvel ezelőtt, és most annak apropóján adott interjút a Mandinernek az angol bajnokságról, hogy volt csapata nemrég győzött a Liverpool ellen a Community Shielden, ami után Szoboszlai Dominik figyelmeztette is csapattársait, ennél többre lesz szükség.

Torghelle Sándor nem Arne Slot, hanem Feczkó Tamás utasításait hajthatta végre a Liverpool helyett az MTK mezében

Szoboszlai szavai hathattak, ugyanis a Bournemouth elleni PL-nyitányon már győzelemmel kezdett a címvédő Liverpool, ugyanakkor Torghelle szerint egyáltalán nem egyértelmű, hogy a nyáron erősítésekre óriási összegeket elköltő Vörösök újra bajnokok lesznek:

"Nem gondolom, hogy a címvédés papírforma lenne, több okból sem. Igaz, hogy a Liverpool tavaly szenzációs idényt futott, és rögtön Arne Slot első évében bajnok lett – én előzetesen erre sem fogadtam volna –, de azért ha a nagyobb képet nézzük, a Premier League-ben alapvetően nem gyakori a címvédés, még ha az elmúlt években a Manchester City példája mást is mutatott."

Torghelle szerint Pep Guardiola csapat nem lesz még egyszer olyan gyenge, mint tavaly volt, és ezt jól illusztrálja, hogy a Wolverhampton ellen mindjárt egy kiütéses győzelmet aratott az első fordulóban. De a korábbi válogatott csatár szerint az évek óta a tűz közelében lévő Arsenal sem lesz mindig vesztes, és Gyökeres Viktor leigazolásával akár most is felérhet a csúcsra.

„Szóval azért nem lesz ez egy fáklyás menet a Liverpool számára, nem véletlenül nyilatkozta azt Szoboszlai Dominik az elbukott szuperkupa után, hogy néhány játékostól ez a teljesítmény édeskevés, és bajnokságban sokkal több kell majd" – érvelt Torghelle, aki ezután kijelentette:

Szerintem az, aki egzaktul ki meri jelenteni, hogy megint ők a bajnoki cím fő várományosai, vagy vakmerő, vagy elfogult. Én egyik sem vagyok, a realitás talajáról nézve abszolút három-négy esélyes lesz az idei PL-harc.

A magyar Liverpool-szurkolók többsége persze címvédést vár a csapattól, így Torghelle őket is elvakultnak vagy elfogultnak minősítette. De hát joggal lehetnek azok, hiszen három magyar is van a Liverpool keretében Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Ármin személyében.