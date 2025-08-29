Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) pénteken nyilvánosságra hozta az U17-es válogatott szeptemberi, duisburgi tornára utazó keretét, amelyben a Liverpool akadémiájának a 15 éves magyar középpályása, Farkas Erik Leonárd is helyet kapott. (A játékost az FA listáján „Erik Farkas (Liverpool)” néven tüntették fel.)

Úgy tűnik, a Liverpool magyarja, Farkas Erik kirobbanthatatlan az angol válogatottakból

Fotó: Mondial Football Montaigu

Szépen lépked felfelé a szegedi születésű reménység

A szegedi születésű Farkas Erik tavaly decemberben kapott először behívót az angol U16-os válogatottba, ám bokasérülése miatt nem mutatkozhatott be. Idén tavasszal viszont már játszott a Montaigu-kupán, Franciaországban, ahol három meccsen pályára lépett, és gólt is szerzett egy U17-es korosztályos csapat ellen. Ezután a Liverpoolnál is egyre feljebb lépett a ranglétrán: nyáron már az U18-as kerettel kezdte meg a felkészülést, sőt, egy felkészülési meccsen öt gólpasszt adott az U16-os csapat színeiben.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: a pénteken kihirdetett angol U17-es keretben is helyet kapott.

Liam Bramley szövetségi edző csapata szeptember 3. és 9. között Duisburgban játszik nemzetközi minitornát, ahol Venezuela, Izrael és a házigazda Németország lesz az ellenfél. Az FA hivatalos listáján Farkas a középpályások között szerepel.

A PoolBarátok magyar Liverpool-szurkolói oldal is büszkén számolt be a hírről: „Hogy pár év múlva a fiú majd melyik felnőtt válogatottban szerepelhet – ha eljut odáig –, az a jövő zenéje. Az, hogy jelenleg az angol válogatottban korosztálya legjobbjaival és még a nála picit idősebbekkel is együtt szerepelhet, nagy lehetőség a fejlődése szempontjából” – írták Facebook-oldalukon.

A válogatottság kérdése tehát továbbra is nyitott. Bár az angol szövetség most már az U17-es keretben is számít rá, a Magyar Labdarúgó Szövetség sem mondott le róla. Csányi Sándor, a szövetség elnöke a szövetség egyik közgyűlésen kiemelte: működik egy globális játékosmegfigyelői rendszerük, amelynek célja, hogy a világ bármely pontján játszó magyar származású tehetségeket számon tartsák. Mint mondta, szeretnék, ha Farkas felnőttként a magyar válogatottban is bemutatkozna.