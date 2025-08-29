Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) pénteken nyilvánosságra hozta az U17-es válogatott szeptemberi, duisburgi tornára utazó keretét, amelyben a Liverpool akadémiájának a 15 éves magyar középpályása, Farkas Erik Leonárd is helyet kapott. (A játékost az FA listáján „Erik Farkas (Liverpool)” néven tüntették fel.)
A szegedi születésű Farkas Erik tavaly decemberben kapott először behívót az angol U16-os válogatottba, ám bokasérülése miatt nem mutatkozhatott be. Idén tavasszal viszont már játszott a Montaigu-kupán, Franciaországban, ahol három meccsen pályára lépett, és gólt is szerzett egy U17-es korosztályos csapat ellen. Ezután a Liverpoolnál is egyre feljebb lépett a ranglétrán: nyáron már az U18-as kerettel kezdte meg a felkészülést, sőt, egy felkészülési meccsen öt gólpasszt adott az U16-os csapat színeiben.
Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: a pénteken kihirdetett angol U17-es keretben is helyet kapott.
Liam Bramley szövetségi edző csapata szeptember 3. és 9. között Duisburgban játszik nemzetközi minitornát, ahol Venezuela, Izrael és a házigazda Németország lesz az ellenfél. Az FA hivatalos listáján Farkas a középpályások között szerepel.
A PoolBarátok magyar Liverpool-szurkolói oldal is büszkén számolt be a hírről: „Hogy pár év múlva a fiú majd melyik felnőtt válogatottban szerepelhet – ha eljut odáig –, az a jövő zenéje. Az, hogy jelenleg az angol válogatottban korosztálya legjobbjaival és még a nála picit idősebbekkel is együtt szerepelhet, nagy lehetőség a fejlődése szempontjából” – írták Facebook-oldalukon.
A válogatottság kérdése tehát továbbra is nyitott. Bár az angol szövetség most már az U17-es keretben is számít rá, a Magyar Labdarúgó Szövetség sem mondott le róla. Csányi Sándor, a szövetség elnöke a szövetség egyik közgyűlésen kiemelte: működik egy globális játékosmegfigyelői rendszerük, amelynek célja, hogy a világ bármely pontján játszó magyar származású tehetségeket számon tartsák. Mint mondta, szeretnék, ha Farkas felnőttként a magyar válogatottban is bemutatkozna.
Az ifjú tehetség 2021-ben került a Liverpool akadémiájára, a Bors idén áprilisi cikke szerint a képességei Luka Modric és Bernardo Silva játékstílusához hasonlíthatóak. Több Premier League-klub érdeklődését felkeltette, köztük van a Manchester City is. A lap hozzáteszi, Farkas akár Dárdai Bence útját is követheti, aki tavaly ősszel még a német utánpótlás-válogatottban szerepelt, márciusban aztán mégis a magyar nemzeti csapat mellett kötelezte el magát.