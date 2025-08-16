Ronnie O’Sullivan ismét bebizonyította, miért ő a snooker történetének legnagyobb alakja. A 49 éves legenda elképesztő bravúrt hajtott végre: egy hivatalos mérkőzésen, ugyanazon a napon kétszer is végiglökte a 147-es maximum bréket – ilyesmi korábban soha nem fordult elő. Végül 6-3-ra győzött, és bejutott a döntőbe, ahol Neil Robertson vár rá.

Ronnie O’Sullivan, a snooker királya újra csúcsformában játszik Szaúd-Arábiában

Fotó: WANG DONGZHEN / XINHUA

Ronnie O’Sullivan: Őrület, soha nem játszottam így

„Őrület, soha nem játszottam még így mérkőzésen” – idézte a Magyar Nemzet a hétszeres világbajnok, aki 17 hónapja nem nyert tornát. „Az edzéseken most először érzem két éve, hogy jól megy a játék, de ezt átvinni az asztalra más dolog. Neil ellen kemény lesz, fantasztikus játékos, de ha jól játszom, van esélyem.”

Világcsúcs és pénzeső

O’Sullivan teljesítménye történelmi: bár a tavalyi vb-selejtezőben Jackson Page is két 147-et lökött egy meccsen, az két külön napon történt. Ronnie O’Sullivan most ugyanazon a napon hozott kettőt, amivel új világcsúcsot állított fel. Ez volt a 16. és 17. maximuma karrierje során – a bónuszokkal együtt csak ezen a meccsen 180 000 fontot keresett.

Chris Wakelin így is élete legnagyobb díját, 100 000 fontot vihet haza, és elismerően nyilatkozott ellenfeléről: „Ronnie elképesztő volt, már az első lökéstől dominált.”

Döntő Szaúd-Arábiában Neil Robertson ellen

Ronnie korábban már a 2024-es világbajnok, Kyren Wilson ellen is kiválóan játszott A szombati finálé helyi idő szerint 13 órakor kezdődik, majd este folytatódik. Tíz nyert frém szükséges a győzelemhez, a győztes félmillió fonttal és a trófeával távozik, míg a vesztes is gazdagabb lesz 200 000 fonttal.

Nem csoda, hogy Ronnie O’Sullivan kedveli Szaúd-Arábiát – a feleségével nemrég oda is költözött. Most pedig minden esélye megvan arra, hogy ott is írja tovább saját legendáját.



