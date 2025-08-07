Múlt vasárnap kürtölte világgá a nagy hírt Szoboszlai Dominik és felesége, hogy megszületett az első gyermekük, aki valójában már korábban megláthatta a napvilágot, amikor a magyar játékos néhány edzést is kihagyott a Liverpool nyári felkészülése során. A baba pontos születési idejét valószínűleg tudatosan nem árulják el, és az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a pár igyekszik védeni a magánéletét.

Szoboszlai Dominik az új idényre készül a Liverpool edzőmeccsein, felesége pedig otthon babázik. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik és felesége óvja a magánéletét

Szoboszlai és Buzsik Borka eddig például nem is osztottak meg olyan képet, amelyen néhány apró részletnél több látszott volna a gyermekből. Ugyanakkor annak nehéz lehet ellenállni, hogy ne osszák meg az örömüket, és Buzsik Borka nemrég egy újabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldala 24 óráig látható történetében.

Szoboszlai felesége itt egy képet osztott meg arról, hogy babakocsiban tolja a gyermeküket. Buzsik Borka azt írta a fotóhoz, hogy mindig is az ilyen sétákról álmodozott.