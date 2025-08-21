A US Openre lecsapott egy hurrikán, de ebből a vegyes páros verseny résztvevői mit sem érzékeltek. A torna végjátékát ugyanis a centerpályán, a fedhető Arthur Ashe Stadionban rendezték. Az egyes sztárok közül Carlos Alcaraz, Novak Djokovics vagy éppen Jelena Ribakina már nem volt érdekelt, mind elveszítették a legelső meccsüket a rendhagyó tornán. Az aktuális wimbledoni bajnok Iga Swiatek viszont bejutott a döntőbe az egyesben háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud oldalán, ellenfelük a címvédő olasz duó, Sara Errani és Andrea Vavassori volt.

Andrea Vavassori és Sara Errani szoros meccs után fogadhatta Iga Swiatek és Casper Ruud gratulációját a US Open vegyes páros döntője végén

Fotó: Anadolu via AFP/Selcuk Acar

Az olaszok nyerték az első, Swiatekék a második játszmát, döntő szett helyett pedig tíz pontig tartó szuper tie break következett. Azt 10-6-ra nyerték Erraniék, akik címet védtek, igaz, teljesen más körülmények között nyertek, mint tavaly.

A US Open nem kedvezett a párosspecialistáknak

Vavassori és Errani is kiemelte, hogy milyen kiváló volt a hangulat: a US Open változtatása ebből a szempontból bejött, a vegyes páros sokkal nagyobb érdeklődést generált, mint a főverseny alatt, az egyesek alatt szokott.

Ugyanakkor az amerikai Grand Slam-torna rengeteg kritikát kapott a döntése miatt, elsősorban a párosspecialisták részéről, akik szinte teljesen kiszorultak a versenyből, Errani és Vavassori is csak amiatt kapott szabadkártyát, mert mégiscsak megnyerték a tavalyi tornát.

Ezt a sikert azoknak a párosjátékosoknak ajánlom, akik nem játszhattak ezen a versenyen

– Errani nem is feledkezett el a kollégáiról, a győzelmi beszédében is odaszúrt a szervezőknek, akiknek le kellett nyelniük a békát.