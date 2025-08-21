Live
Rendkívüli

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban véget ért a US Open rendhagyó vegyes páros versenye. A tornát a selejtező hetén, rövidített meccsekkel, egyes sztárokkal bonyolították le. Utóbbiak közül Iga Swiatek és Casper Ruud bejutott a döntőbe is, de a finálé címvédést, a párosspecialisták diadalát hozta. Andrea Vavassori és Sara Errani örült, hogy jó hangulatban nyerhettek, de Errani nem mulasztotta el a kritikát sem a győzelmi beszédében.

A US Openre lecsapott egy hurrikán, de ebből a vegyes páros verseny résztvevői mit sem érzékeltek. A torna végjátékát ugyanis a centerpályán, a fedhető Arthur Ashe Stadionban rendezték. Az egyes sztárok közül Carlos Alcaraz, Novak Djokovics vagy éppen Jelena Ribakina már nem volt érdekelt, mind elveszítették a legelső meccsüket a rendhagyó tornán. Az aktuális wimbledoni bajnok Iga Swiatek viszont bejutott a döntőbe az egyesben háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud oldalán, ellenfelük a címvédő olasz duó, Sara Errani és Andrea Vavassori volt.

NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 20: Andrea Vavassori (L) and Sara Errani (2nd L) of Italy celebrate after winning their mixed doubles final tennis match against Casper Ruud of Norway and Iga Swiatek of Poland at the US Open tennis tournament at the US on August 20, 2025, in New York City, USA. Selcuk Acar / Anadolu (Photo by Selcuk Acar / Anadolu via AFP)
Andrea Vavassori és Sara Errani szoros meccs után fogadhatta Iga Swiatek és Casper Ruud gratulációját a US Open vegyes páros döntője végén
Fotó: Anadolu via AFP/Selcuk Acar

Az olaszok nyerték az első, Swiatekék a második játszmát, döntő szett helyett pedig tíz pontig tartó szuper tie break következett. Azt 10-6-ra nyerték Erraniék, akik címet védtek, igaz, teljesen más körülmények között nyertek, mint tavaly.

A US Open nem kedvezett a párosspecialistáknak

Vavassori és Errani is kiemelte, hogy milyen kiváló volt a hangulat: a US Open változtatása ebből a szempontból bejött, a vegyes páros sokkal nagyobb érdeklődést generált, mint a főverseny alatt, az egyesek alatt szokott.

Ugyanakkor az amerikai Grand Slam-torna rengeteg kritikát kapott a döntése miatt, elsősorban a párosspecialisták részéről, akik szinte teljesen kiszorultak a versenyből, Errani és Vavassori is csak amiatt kapott szabadkártyát, mert mégiscsak megnyerték a tavalyi tornát.

Ezt a sikert azoknak a párosjátékosoknak ajánlom, akik nem játszhattak ezen a versenyen

– Errani nem is feledkezett el a kollégáiról, a győzelmi beszédében is odaszúrt a szervezőknek, akiknek le kellett nyelniük a békát.

 

 

