A hétfő esti meccsen a Kecskemét 3-1-re intézte el a fehérváriakat, de aki látta a mérkőzést, pontosan tudja: ez a különbség hízelgő a Vidire nézve. „Katasztrofális első félidő” – mondta ki kíméletlenül Boér Gábor edző, aki az összecsapás előtt még arról beszélt, hogy szeretne egyet előrelépni. Ehelyett visszaestek – és nem is kicsit.

Boér Gábor csak nem azt mutatja, hogy négy forduló után is reménytelen a helyzet a Vidinél?

Fotó: Videoton/Tóth Ella

Boér nem menekül a felelősség elől, a szavai vérfagyasztóan őszinték: hiányoznak a karakterek, a játékosok megilletődötten, önbizalom nélkül és hitehagyottan futballoztak. Magyarán: nincs vezér, nincs gerinc, nincs tartás. És ha ez így marad, a Videoton szurkolói hamarosan rémálmukban sem akarják majd a tabellát nézegetni.

Meddig tart a türelem a Vidinél?

A háttérben pedig ott van Székesfehérvár első embere, Cser-Palkovics András polgármester, aki tavasszal még hangosan védte a klubot, a tulajdonosi felelősséget is felemlegette, sőt az is az ő érdeme, hogy a csapat visszakapta legendás nevét, a Videotont. Most viszont hallgat. Nem szól bele, nem kommentál, pedig a szurkolók egyre türelmetlenebbek. A legutóbbi Facebook-posztját még a szezon elején írta, amikor a Vidi 3-0-ra kikapott a Honvédtól. Akkor arról beszélt, hogy türelem kell, mert fiatal, magyar csapat épül. De vajon meddig tart a türelem?

A jelenlegi helyzet minden, csak nem megnyugtató. A Vidi négy forduló után két ponttal a kiesőhelyen áll, igaz, legalább két „könnyebb” ellenfél jön: a Békéscsaba és a Karcag. Ha itt sem sikerül pontokat gyűjteni, a háromhetes válogatott szünet alatt válságstábot kell felállítani.

Mire viheti a Videoton az NB II-ben?

Mert mi lesz így a polgármester álmával, miszerint a Videoton erős középcsapat lesz az NB II-ben? Jelenleg inkább egy gyenge kiesőjelölt benyomását kelti a gárda. És ha Boér nem találja meg gyorsan a „karaktereket”, akkor nemhogy előrelépés, de szabadesés vár a fehérváriakra.

A kérdés jelenleg nem az, hogy mikor tér vissza a Videoton az NB I-be, hanem az NB II-es tagság miatt is kell-e aggódni.