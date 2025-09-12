Live
Szeptember 13. és 21. között Tokióban zajlik az atlétikai világbajnokság. A nagy sztárok közül a holland Femke Bol nyugodtan készülhet a vb-re, amíg nem hozzák szóba a hangját. Sha'Carri Richardson, Noah Lyles és különösen Jakob Ingebrigtsen elmúlt hónapjai viszont zaklatottak voltak.

Budapest után Tokió. 2023-ban a magyar főváros látta vendégül a sportok királynőjét, a nagy sikerű budapesti atlétikai vb után azonban immár Japán fővárosára figyel a sportvilág, ahol szeptember 13. és 21. között versenyeznek az atlétika sztárjai. Noah Lyles hazánkból három aranyéremmel és a fél NBA magára haragításával távozott, s az idei évében sem kerülték el sem a sikerek, sem a balhék. Egy másik amerikai sprinter, a 100 méteren szintén vb-címvédő Sha'Carri Richardson kapcsolaton belüli erőszak miatt került bajba, bár Jakob Ingebrigtsen aligha tudná komolyan venni az ügyét. Az atlétika legendái közül Shelly-Ann Fraser-Pryce az utolsó versenyére készül, Femke Bol viszont még jó pár évig kerülgetheti a Mickey egér-mémeket.

EUGENE, OREGON - AUGUST 03: Noah Lyles is pushed by Kenny Bednarek following the Xfinity Men's 200m final during the 2025 USATF Outdoor Championships at Hayward Field on August 03, 2025 in Eugene, Oregon. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Noah Lyles és Kenny Bednarek nem puszipajtások, 200 méteren vérre menő csatát vívhatnak az aranyért a tokiói atlétikai vb-n
Fotó: Getty Images via AFP/Patrick Smith

Balhés amerikai sprinterek: Lyles, Bednarek, Coleman, Richardson

Lyles 2023-as győzelmeivel már Budapesten biztosította helyét a tokiói vb-mezőnyben 100 és 200 méteren is, ennek ellenére utóbbi távon elindult az amerikai válogatón is, ahol nemcsak lehajrázta a győzelemért a szám kétszeres olimpiai ezüstérmesét, Kenny Bednareket, de már a verseny utolsó méterein mutogatott is neki. Bednarek ezt nem hagyta annyiban, meglökte Lylest. Tokióban újra összecsaphatnak, ezúttal már mindkét távon.

Christian Coleman fogdossa örömében Sha'Carri Richardsont az előző, budapesti atlétikai vb-n
Christian Coleman fogdossa örömében Sha'Carri Richardsont az előző, budapesti atlétikai vb-n, mellettük Noah Lyles és Fred Kerley
Fotó: KMSP via AFP/Stephane Kempinaire

Férfi 100 méteren a legutóbbi négy világbajnokságon amerikai győzelem született, de a négy bajnok közül csak Lyles indulhat a távon Tokióban: Justin Gatlin (2017) már visszavonult, Fred Kerley (2022) eltiltását tölti, Christian Coleman (2019) pedig nem volt elég gyors az amerikai válogatón, csak váltóban fért be az amerikai keretbe. A barátnője, Sha'Carri Richardson viszont viszont most indulhat Tokióban, miután négy éve az olimpiáról lemaradt a marihuánafogyasztása miatt. A 100 méter női vb-címvédője és Coleman kapcsolata nem feltétlenül fest idilli képet: Richardsont néhány hete letartóztatták, amiért egy repülőtéren ütlegelni kezdte a párját.

Gold medallist Britain's Josh Kerr celebrates with silver medallist Norway's Jakob Ingebrigtsen (L) and bronze medallist Norway's Narve Gilje Nordas (R) during the podium ceremony for the men's 1500m during the World Athletics Championships at the National Athletics Centre in Budapest on August 25, 2023. (Photo by Ferenc ISZA / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Ferenc ISZA has been modified in AFP systems in the following manner: [August 25] instead of [August 24]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Jakob Ingebrigtsen (balra) és apja tanítványa, Narve Nordaas (jobbra) a budapesti atlétikai vb dobogóján
Fotó: AFP/Isza Ferenc

Jakob Ingebrigtsen apja nem lehet ott az atlétikai vb-n

Ha családon belül erőszakról van szó, akkor azonban nem az amerikai sprinterpár, hanem a norvég Ingebrigtsen família jut az atlétikarajongók eszébe. Az 5000 méter vb-címvédője és olimpiai bajnoka, Jakob Ingebrigtsen sokáig apja irányításával készült, ám testvéreivel együtt megelégelték Gjert Ingebrigtsen bántalmazó módszereit. Idén a norvég bíróság is tárgyalta az ügyet, ám a súlyosabb vádpontokban nem találták bűnösnek az edzőt. Jakob Ingebrigtsen az érzelmi nehézségeken túl sérüléssel is bajlódott az elmúlt hónapokban, kérdéses a formája a vb előtt, ahol 1500 és 5000 méteren is összecsaphat apja jelenlegi tanítványával, az 1500-on két éve bronzérmes Narve Nordaasszal. Gjert Ingebrigtsen viszont nem lesz ott Tokióban, a norvég szövetség megtagadta, hogy akkreditációt intézzen neki.

Jamaica's Shelly-Ann Fraser-Pryce (R) reacts next to Jamaica's Elaine Thompson-Herah after Thompson-Herah won gold in the women's 200m final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 3, 2021. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Shelly-Ann Fraser-Pryce Tokióban villantja meg utoljára sebességét és színes parókáját atlétikai vb-n
Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

A villámléptű anyuka és a száguldó Mickey egér

Shelly-Ann Fraser-Pryce az atlétikai legendája, akinek a tokiói lesz a búcsúfellépése. A háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok jamaicai sprinter immár nem tartozik a nagy esélyesek közé, de 100 méteren még beverekedte magát a hagyományosan erős jamaicai csapatba. Bár a sebessége mellett színes parókáiról is ismert Fraser-Pryce utolsó világbajnokságán szerepel, talán néha még látjuk versenyezni, ha máshol nem, a kisfia iskolájában, ahol többször is megmutatta a többi szülőnek, hogyan kell futni.

Femke Bol még messze van attól, hogy a visszavonuláson gondolkozzon. A holland futó Budapesten megjárta a mennyet és a poklot is, Tokióba a 400 gát címvédőjeként és fő esélyeseként érkezik, figyelembe véve, hogy a szám olimpiai bajnoka és világcsúcstartója, Sydney McLaughlin-Levrone a vb-n 400 síkon indul. Bol nagyszerű futása mellett az interjúival is felhívja magára a figyelmet, bár őt kifejezetten bosszantja, ha a vékony hangja miatt Mickey egérnek hívják.

 

 

