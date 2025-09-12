Budapest után Tokió. 2023-ban a magyar főváros látta vendégül a sportok királynőjét, a nagy sikerű budapesti atlétikai vb után azonban immár Japán fővárosára figyel a sportvilág, ahol szeptember 13. és 21. között versenyeznek az atlétika sztárjai. Noah Lyles hazánkból három aranyéremmel és a fél NBA magára haragításával távozott, s az idei évében sem kerülték el sem a sikerek, sem a balhék. Egy másik amerikai sprinter, a 100 méteren szintén vb-címvédő Sha'Carri Richardson kapcsolaton belüli erőszak miatt került bajba, bár Jakob Ingebrigtsen aligha tudná komolyan venni az ügyét. Az atlétika legendái közül Shelly-Ann Fraser-Pryce az utolsó versenyére készül, Femke Bol viszont még jó pár évig kerülgetheti a Mickey egér-mémeket.
Lyles 2023-as győzelmeivel már Budapesten biztosította helyét a tokiói vb-mezőnyben 100 és 200 méteren is, ennek ellenére utóbbi távon elindult az amerikai válogatón is, ahol nemcsak lehajrázta a győzelemért a szám kétszeres olimpiai ezüstérmesét, Kenny Bednareket, de már a verseny utolsó méterein mutogatott is neki. Bednarek ezt nem hagyta annyiban, meglökte Lylest. Tokióban újra összecsaphatnak, ezúttal már mindkét távon.
Férfi 100 méteren a legutóbbi négy világbajnokságon amerikai győzelem született, de a négy bajnok közül csak Lyles indulhat a távon Tokióban: Justin Gatlin (2017) már visszavonult, Fred Kerley (2022) eltiltását tölti, Christian Coleman (2019) pedig nem volt elég gyors az amerikai válogatón, csak váltóban fért be az amerikai keretbe. A barátnője, Sha'Carri Richardson viszont viszont most indulhat Tokióban, miután négy éve az olimpiáról lemaradt a marihuánafogyasztása miatt. A 100 méter női vb-címvédője és Coleman kapcsolata nem feltétlenül fest idilli képet: Richardsont néhány hete letartóztatták, amiért egy repülőtéren ütlegelni kezdte a párját.
Ha családon belül erőszakról van szó, akkor azonban nem az amerikai sprinterpár, hanem a norvég Ingebrigtsen família jut az atlétikarajongók eszébe. Az 5000 méter vb-címvédője és olimpiai bajnoka, Jakob Ingebrigtsen sokáig apja irányításával készült, ám testvéreivel együtt megelégelték Gjert Ingebrigtsen bántalmazó módszereit. Idén a norvég bíróság is tárgyalta az ügyet, ám a súlyosabb vádpontokban nem találták bűnösnek az edzőt. Jakob Ingebrigtsen az érzelmi nehézségeken túl sérüléssel is bajlódott az elmúlt hónapokban, kérdéses a formája a vb előtt, ahol 1500 és 5000 méteren is összecsaphat apja jelenlegi tanítványával, az 1500-on két éve bronzérmes Narve Nordaasszal. Gjert Ingebrigtsen viszont nem lesz ott Tokióban, a norvég szövetség megtagadta, hogy akkreditációt intézzen neki.
Shelly-Ann Fraser-Pryce az atlétikai legendája, akinek a tokiói lesz a búcsúfellépése. A háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok jamaicai sprinter immár nem tartozik a nagy esélyesek közé, de 100 méteren még beverekedte magát a hagyományosan erős jamaicai csapatba. Bár a sebessége mellett színes parókáiról is ismert Fraser-Pryce utolsó világbajnokságán szerepel, talán néha még látjuk versenyezni, ha máshol nem, a kisfia iskolájában, ahol többször is megmutatta a többi szülőnek, hogyan kell futni.
Femke Bol még messze van attól, hogy a visszavonuláson gondolkozzon. A holland futó Budapesten megjárta a mennyet és a poklot is, Tokióba a 400 gát címvédőjeként és fő esélyeseként érkezik, figyelembe véve, hogy a szám olimpiai bajnoka és világcsúcstartója, Sydney McLaughlin-Levrone a vb-n 400 síkon indul. Bol nagyszerű futása mellett az interjúival is felhívja magára a figyelmet, bár őt kifejezetten bosszantja, ha a vékony hangja miatt Mickey egérnek hívják.