Budapest után Tokió. 2023-ban a magyar főváros látta vendégül a sportok királynőjét, a nagy sikerű budapesti atlétikai vb után azonban immár Japán fővárosára figyel a sportvilág, ahol szeptember 13. és 21. között versenyeznek az atlétika sztárjai. Noah Lyles hazánkból három aranyéremmel és a fél NBA magára haragításával távozott, s az idei évében sem kerülték el sem a sikerek, sem a balhék. Egy másik amerikai sprinter, a 100 méteren szintén vb-címvédő Sha'Carri Richardson kapcsolaton belüli erőszak miatt került bajba, bár Jakob Ingebrigtsen aligha tudná komolyan venni az ügyét. Az atlétika legendái közül Shelly-Ann Fraser-Pryce az utolsó versenyére készül, Femke Bol viszont még jó pár évig kerülgetheti a Mickey egér-mémeket.

Noah Lyles és Kenny Bednarek nem puszipajtások, 200 méteren vérre menő csatát vívhatnak az aranyért a tokiói atlétikai vb-n

Fotó: Getty Images via AFP/Patrick Smith

Balhés amerikai sprinterek: Lyles, Bednarek, Coleman, Richardson

Lyles 2023-as győzelmeivel már Budapesten biztosította helyét a tokiói vb-mezőnyben 100 és 200 méteren is, ennek ellenére utóbbi távon elindult az amerikai válogatón is, ahol nemcsak lehajrázta a győzelemért a szám kétszeres olimpiai ezüstérmesét, Kenny Bednareket, de már a verseny utolsó méterein mutogatott is neki. Bednarek ezt nem hagyta annyiban, meglökte Lylest. Tokióban újra összecsaphatnak, ezúttal már mindkét távon.

Christian Coleman fogdossa örömében Sha'Carri Richardsont az előző, budapesti atlétikai vb-n, mellettük Noah Lyles és Fred Kerley

Fotó: KMSP via AFP/Stephane Kempinaire

Férfi 100 méteren a legutóbbi négy világbajnokságon amerikai győzelem született, de a négy bajnok közül csak Lyles indulhat a távon Tokióban: Justin Gatlin (2017) már visszavonult, Fred Kerley (2022) eltiltását tölti, Christian Coleman (2019) pedig nem volt elég gyors az amerikai válogatón, csak váltóban fért be az amerikai keretbe. A barátnője, Sha'Carri Richardson viszont viszont most indulhat Tokióban, miután négy éve az olimpiáról lemaradt a marihuánafogyasztása miatt. A 100 méter női vb-címvédője és Coleman kapcsolata nem feltétlenül fest idilli képet: Richardsont néhány hete letartóztatták, amiért egy repülőtéren ütlegelni kezdte a párját.

Jakob Ingebrigtsen (balra) és apja tanítványa, Narve Nordaas (jobbra) a budapesti atlétikai vb dobogóján

Fotó: AFP/Isza Ferenc

Jakob Ingebrigtsen apja nem lehet ott az atlétikai vb-n

Ha családon belül erőszakról van szó, akkor azonban nem az amerikai sprinterpár, hanem a norvég Ingebrigtsen família jut az atlétikarajongók eszébe. Az 5000 méter vb-címvédője és olimpiai bajnoka, Jakob Ingebrigtsen sokáig apja irányításával készült, ám testvéreivel együtt megelégelték Gjert Ingebrigtsen bántalmazó módszereit. Idén a norvég bíróság is tárgyalta az ügyet, ám a súlyosabb vádpontokban nem találták bűnösnek az edzőt. Jakob Ingebrigtsen az érzelmi nehézségeken túl sérüléssel is bajlódott az elmúlt hónapokban, kérdéses a formája a vb előtt, ahol 1500 és 5000 méteren is összecsaphat apja jelenlegi tanítványával, az 1500-on két éve bronzérmes Narve Nordaasszal. Gjert Ingebrigtsen viszont nem lesz ott Tokióban, a norvég szövetség megtagadta, hogy akkreditációt intézzen neki.