A teniszsztár Serena Williams testsúlyproblémái még 2017-ben kezdődtek, amikor világra hozta az első lányát. Bár azóta Williams odafigyelt az étkezésekre, mégsem használtak a diéták, sem a különböző kardiós edzések, a teniszcsillag pedig egy új módszerhez folyamodott, és bevált. Minden idők egyik legjobb teniszezője azóta már fehérneműben mutogatja a fogyása eredményeit.

Serena Williams sokat fogyott az elmúlt időszakban, és egy divatbemutatón csak a fehérnemű maradt rajta. Fotó: COREY SIPKIN / AFP

Serena Williams fehérneműben állt kifutóra

A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams nemrégiben elárulta, hogy az elmúlt évben 14 kilót fogyott, és elismerte, hogy a Zepbound GLP-1 nevű gyógyszert használta a fogyókúrája során. A GLP -1 egy természetes hormon , amely segít szabályozni a vércukorszintet és az étvágyat, és megtalálható a népszerű fogyókúrás gyógyszerekben, mint például az Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro vagy a Zepbound. A sportolót viszont sokan kritizálták, mivel szerintük a teniszező veszélyes a társadalomra, amiért a szer használata mellett döntött.

Úgy vélik, ezzel rendkívül rossz példát állít fiatal rajongói elé, nem is beszélve saját kislányairól.

Serenát viszont ez nem érdekli, és nemrégiben megmutatta új alakját a nyilvánosságnak is. A teniszsztár Kim Kardashian márkája, a világ legnagyobb sportszergyártó cége, a Nike által is szponzorált Skims kampányában szerepelt.

Megállíthatatlannak érzem magam, amikor a Nike SKIMS-ben edzek

– osztotta meg érzéseit a 43 éves volt teniszezőnő Instagramon a több mint 18,2 millió követőjének. Serena Williams szatén fehérneműben is pózolt a bemutatón, ezeket a képeket ide kattintva tekinthetik meg.