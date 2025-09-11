Egészen a közelmúltig még valószínűnek tűnt, hogy André Onana pályára lép a hétvégi manchesteri derbin, ahol a Manchester United az örök nemezisével, a Manchester Cityvel csap majd össze a Premier League negyedik fordulójában. Altay Bayindir előléptetése Ruben Amorim első számú kapusává nem tűnt kőbe vésett döntésnek a török játékos kevésbé meggyőző teljesítményei után. Bár Onana két hibát is elkövetett a Grimsby Town elleni megalázó vereség során, még mindig több elit tapasztalattal rendelkezett, mint Bayindir, de az elmúlt idények lejtemenetei után mégis mennie kellett Manchesterből. Pedig két év sem telt el azóta, hogy Pep Guardiola „kivételes kapusnak” nevezte Onanát az Inter hálóőreként bemutatott játékáért, amellyel a 2022/2023-as Bajnokok Ligája-döntőben semlegesíteni tudta a Manchester City letámadását, s az olaszok éppen csak egy hajszállal maradtak le a kontinens legbecsesebb klubtrófeájáról.
André Onana egy idényre kölcsönben csatlakozik a Trabzonsporhoz, a török klub teljes egészében állja a kameruni kapus Manchester Unitednél kapott fizetését, ráadásul a bónuszok miatt tényleges keresete várhatóan jelentősen megemelkedik. A halóőrhöz közeli források szerint gyakorlatilag majdnem a dupláját fogja keresni Trabzonban, mint amit a Vörös Ördögöknél kapott. A Trabzonspor egyébként nem tartozik a török futball hagyományos három topcsapata közé (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas), de jelenleg, négy forduló után a tabella második helyén áll. A Fekete-tengeri Vihar (törökül: Karadeniz Firtinasi) becenéven ismert együttesnek három győzelem és egy döntetlen a mérlege.
A kameruni kapus távozását egyébként már az előző idény végén meg lehetett jósolni. Altay Bayindir kezdett az utolsó bajnokin az Aston Villa ellen, s amíg Tom Heaton a cserék között ült, Onanát kihagyták a keretből a vesztes Európa-liga-döntőben mutatott teljesítménye után.
A kapus ezt követően szerződést hosszabbított volna, ami nem nyerte el a vezetőedző, Rúben Amorim tetszését.
A United ennek ellenére nem tett erőfeszítést az eladására. Valódi érdeklődést csupán a Monaco mutatott, de a Vörös Ördögök által megszabott minimum 30 millió fontos ár elriasztotta a franciákat.
A Fulham elleni bajnoki meccs után Onana ügynökei ismét megkérdezték, távozási lehetőséget keressenek-e a kapusnak, de azt a választ kapták, hogy ne tegyék, a játékos továbbra is Amorim terveinek része. Időközben a török Bayindir Arsenal elleni bizonytalan produkciója után a Manchester United megszerezte a belga Senne Lammenst a Royal Antwerptől, ami új versenyhelyzetet teremtett az évek óta csak kínlódó klubnál.
Onana állítólag ekkor még bízott benne, hogy visszaszerezheti a helyet a kezdőcsapatban, de ekkor már a klub is jelezte, hogy szívesen segítenek abban, hogy olyan csapatot találjanak neki, ahol több játéklehetőséghez juthat.
Az egykoron Európa legjobb kapusai között számon tartott Onana kalandja így véget ért Manchesterben, ott, ahol pár éve még a kapusposzt megreformálását várták tőle.
Amikor a Manchester United 2023 nyarán 51 millió euróért megszerezte Andre Onanát az olasz Intertől, a szebb napokat látott klubnál lényeges fordulatot várt a vezetőség és a szurkolók. A több mint egy évtizedig védő spanyol David de Gea korszakát követően a Manchester United modernizációt akart. A reflexekre és bravúrokra építő kapus távozott, és érkezett valaki, aki újraformálhatja a Vörös Ördögök védekező- és támadójátékát. Onana nemcsak ügyes volt, de kimagaslóan bánt a labdával — őt úgy szerződtették, hogy Ruben Amorim elődje, a holland Erik ten Hag rendszerének alapja legyen.
Egy kapus, aki bírja a nyomást, jó helyre tudja passzolni a labdát, sőt, akár játékot is tud szervezni a hosszú indításaival.
Ten Hag jól ismerte Onana erősségeit, az Ajaxnál is együtt dolgoztak, ahol a játékrendszer is segítette a kapust: a játékosok rotációi megadták neki a biztonságot, hogy kockáztathat a passzjátékban tudva azt, hogy a csapattársak jó helyen lesznek.
Onana következő állomáshelyén még magasabb szintre került, mivel Simone Inzaghi Interében a védekezés és a labdabirtokláshoz kapcsolódó világos szerepek mind le voltak fektetve. A kék-feketék háromvédős rendszerében minden játékos magabiztosan vehette át a passzokat és nyomás alatt sem félt labdát cipelni. Ilyen környezetben Onana passzolási repertoárja és olykor merész helyezkedése kiváló fegyver volt — egyetlen átadással a védelemre nehezedő nyomást lehetőséggé tudta fordítani. Manchesterben Onana viszont sosem találta meg ezt a stabilitást.
Bár az angol csapat védelemének összeállítását sokszor sérülések nehezítették az elmúlt években, a Manchester United középpályája is sokat küszködött a mérkőzéseken. A United letámadása változó volt, egyszer jól működött, máskor pedig olyan volt, mint a szita, amin átfolyik a homok.
A tiszta és kiszámítható struktúra, amiben Onana korábban lubickolt a 2019-es BL-elődöntős Ajaxban vagy a 2023-ban BL-döntős Interben, hiányzott.
Onana többször is nevetség tárgyává vált a Manchester Unitedben. Az angol bajnokságban való bemutatkozása is hagyott kívánnivalót maga után, de az első igazán fájó pont a Bayern München elleni BL-mérkőzés volt 2023 őszén, ahol a meccs elején csúnyán bevédte Leroy Sané lövését. Érdekesség, hogy akkoriban Thomas Tuchel vezetőedző eltiltása miatt Lőw Zsolt irányította a bajorokat.
A meccs után Onana bocsánatát kért a bakijáért, majd a Galatasaray elleni bukta után 2023 tavaszára egy koncentráltabb és összeszedettebb játékos képét mutatta a pályán. De 2023 novemberére a régi problémák ismét felütötték a fejüket, egy ízben a volt United-játékossal, Nemanja Maticcsal is összeszólalkozott: a szerb középpályás minden idők legrosszabb Manchester United kapusának nevezte Onanát a Lyon elleni Európa-liga-negyeddöntő első meccse előtt. A 2-2-vel végződő meccsen Onana mindkét francia gólnál hibázott.
Amorim a válogatottszünet előtt jól összefoglalta a problémát.
– Most nehéz Manchester United-kapusnak lenni – mondta el Amorim a Burnley elleni 3-2-es győzelem után, és a portugál szakember megjegyzése nemcsak a hálóőrökre, hanem az összes játékosra és klubnál dolgozóra vonatkozhatna a Vörös Ördögöknél. Onana maga is beszélt arról, hogy milyen volt beilleszkednie Unitednél.
Úgy érkeztem, mint a világ legjobb kapusa, és hirtelen minden összeomlott
– nyilatkozta a játékos a BBC Sportnak a 2024-es FA-kupa-döntő előtt.
Bár a United most egy fiatal belga kapus, Senne Lammens mellett tette le a voksát, az angol csapat korábbi rutinos hátvédje egy fontos dologra hívta fel az új igazolások figyelmét, amit annak idején talán Onanának sem ártott volna figyelembe vennie.
Ahhoz, hogy első számú játékos legyél a Unitednél, orrszarvú bőrre van szükséged
– világított rá Phil Jones, aki 12 idény alatt 229 meccset játszott a klub színeiben. Jones idejében hét kapus szerepelt a Premier League-ben a Unitednél — Ben Amos, Anders Lindegaard, David de Gea, Victor Valdés, Sergio Romero, Joel Pereira és Dean Henderson.
– A Manchester United-mez nehéz viselet. A legfontosabb, hogy a kapus nyugodt legyen és képes legyen kezelni bizonyos szituációkat. Vezérnek kell lennie, és nem kapkodhat a beadásoknál.
Ha a kapus hibázik, az bizonytalanságot szül, és ez nagyon gyorsan fertőző lesz, átterjed a védelemre. Ha egy kapus hibázott, majdnem olyan volt, mintha nem lehetett volna kiverni a fejéből a következő meccsig
– fedte fel a Vörös Ördögök egykori játékosa, aki szerint David De Gea – még ha rosszul is kezdett – végül mégis négyszer nyerte el a klub legjobb játékosának járó díjat.
– Nem könnyű Manchester Unitednek-játékosnak lenni mostanában sem, de a mi időnkben is nehéz volt, mert mindenki az új Peter Schmeichelt várta – tette hozzá a jelenleg Szaúd-Arábiában edzősködő északír kapus, Roy Carroll, aki 2001-ben igazolt Manchesterbe Wiganből.
Már akkor is, ha hibáztál, nagy hír volt. Mentálisan erősnek kellett lenned, és ez még mindig így van. De nem robotok, hanem mind emberek vagyunk. Nemcsak az számít, mit csinálsz a pályán, hanem az is, mit csinálsz azon kívül
– fogalmazott Carroll, aki összesen 72 alkalommal lépett pályára a Unitedben és bajnoki címet is nyert a csapattal.
Ha orrszarvúbőre nem is volt, Onana sokáig magabiztosságot sugárzott, de akik jól ismerik, azt mondják, az önbizalmát a Unitednél való nehézségek megtörték, és ez hatással volt a teljesítményére is. A manchesteri klubhoz közel állókat meglepte, hogy a 29 éves Onana inkább a távozást választotta ahelyett, hogy megküzdött volna a helyéért, vagy megvárta volna, hogy más európai klubok mozduljanak érte a téli piacon. Bár ez csak egy sima kölcsön, ezzel a váltással Onana gyakorlatilag lezárja United-karrierjét. A Manchesterbe való visszatérés a török élvonalbeli idény után igencsak valószínűtlen.
A kameruni kapus azonban érzi, hogy mi vár rá, és ahelyett, hogy kirekesztetté válna, inkább megragadja az esélyt a hírneve újjáépítésére.
Lesz némi nyomás Onanán. Ha jól kezd, a szurkolók nagyon gyorsan befogadják. Trabzon nagyon érzelmes város, ahol a hangulat gyorsan változik, viszont ez a lehető legjobbkor jött a Trabzonspornak és Onanának is. Szerintem jól fog teljesíteni, de hogy a Trabzonspor álmodozhat-e a bajnoki címről, az még kérdéses. Az isztambuli pénzes nagycsapatok ellen kevés az esélye
– vélekedett a TRT Spor és az S Sport török szakértője, Engin Kehale.
A hétvégén igazi rangadó vár Trabzonsporra a Fenerbache ellen a török bajnokságban, ahol a túloldalon a brazil Ederson védi majd a sárga-kékek kapuját. Onana és Ederson voltak a két manchesteri derbi kapusai az előző idényben, a legutóbbi áprilisi derbijük egy gól nélküli döntetlen volt az Old Traffordon. A United decemberben 2-1-re győzni tudott az Etihadben.
Onanát minden bizonnyal fűti a vágy, hogy jól játsszon első élvonalbeli meccsén a török bajnokságban, és minden bizonnyal fűti a visszavágás vágya is, hiszen élete talán legfontosabb meccsén Ederson együttese győzte le az Intert, amelynek tagjaként Onana a legjobb kapusok közé emelkedett Európában. Az, hogy visszaszerzi-e ezt a titulust, még a jövő zenéje.