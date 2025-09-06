Megdöbbentő látvány lehetett, ahogy a világ egyik legjobb női kézilabdázója, a hosszú, szőkésbarna, lófarokba kötött hajjal ismert Camilla Herrem teljesen kopaszon futott ki a pályára múlt vasárnap a norvég bajnokságban. Először lépett pályára azok után, hogy júniusban bejelentette, mellrákkal küzd. Azóta négy kemoterápiás kezelésen esett át, a legutóbbin mindössze öt nappal a csapata, a Sola HK elmúlt hétvégi bajnokija előtt, amelyet nemcsak végigjátszott az Oppsal ellen, hanem négy góljával járult hozzá a 29-25-ös győzelemhez. Az övéhez hasonló csodás visszatéréseket kerestünk, és Marco Rossi segítője is feltűnik a rákos sportolók megdöbbentő történetei között.

A rákos sportolók valósága: Camilla Herrem a kemoterápiás kezelése ellenére játszott, csakúgy mint bő húsz éve Marco Rossi segítője. Fotó: Bjørn S. Delebekk / VG

Róluk lesz szó a cikkben:

Camilla Herrem

Sébastien Haller

Mario Lemieux

Lance Armstrong

Kövesfalvi István

Szeiler József

Horváth Krisztofer

Dzurják József

Balzsay Károly

Fülöp Márton

Rakaczki Bence

Lázár Bence

Camilla Herremnél az említett meccs lefújása után eltört a mécses. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok klasszist a rák nem tudta megtörni, mindvégig folytatta az edzéseket, nem hagyta, hogy a betegség a kezelések miatt kihulló haján kívül mást is elvegyen tőle.

– A pályán lehetek csak igazán önmagam. A sport éltet. Annyira boldog vagyok, hogy létezik a kézilabda – mondta Camilla Herrem a könnyeivel küszködve, és arra is kitért, mennyire zavarta, hogy a meccsen először mutatkozott a nyilvánosság előtt kopaszon.

A rákkal harcoló Camilla Herrem a Fradi ellen is játszhat

– Már hozzászoktam, ahogy a tükörben látom magam, hozzászoktam az új külsőmhöz – árulta el. – Ez volt az első alkalom, hogy élőben láttak így az emberek. Gombóc nőtt a torkomban, amikor bemutattak minket a meccs előtt. Érzelmi hullámvasút volt, és tudom, hogy hálásnak kell lennem, hogy egyáltalán ott lehettem a pályán.

A 38 éves balszélső most három hétig nem kap kemoterápiás kezelést, aztán három hónapig újra kell kezdenie, de tervei szerint eközben nem teszi le a kézilabdát. Így ma is ott lehet a pályán a női Bajnokok Ligája szombati nyitányán, amelyen a norvég Sola HK a horvát Podravka vendége lesz a B csoportban.

Itt egyébiránt Camilla Herrem később az FTC ellen is pályára léphet, csapatával szeptember 27-én érkeznek Magyarországra a Fradi elleni BL-meccsre.