Megdöbbentő látvány lehetett, ahogy a világ egyik legjobb női kézilabdázója, a hosszú, szőkésbarna, lófarokba kötött hajjal ismert Camilla Herrem teljesen kopaszon futott ki a pályára múlt vasárnap a norvég bajnokságban. Először lépett pályára azok után, hogy júniusban bejelentette, mellrákkal küzd. Azóta négy kemoterápiás kezelésen esett át, a legutóbbin mindössze öt nappal a csapata, a Sola HK elmúlt hétvégi bajnokija előtt, amelyet nemcsak végigjátszott az Oppsal ellen, hanem négy góljával járult hozzá a 29-25-ös győzelemhez. Az övéhez hasonló csodás visszatéréseket kerestünk, és Marco Rossi segítője is feltűnik a rákos sportolók megdöbbentő történetei között.
Róluk lesz szó a cikkben:
Camilla Herremnél az említett meccs lefújása után eltört a mécses. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok klasszist a rák nem tudta megtörni, mindvégig folytatta az edzéseket, nem hagyta, hogy a betegség a kezelések miatt kihulló haján kívül mást is elvegyen tőle.
– A pályán lehetek csak igazán önmagam. A sport éltet. Annyira boldog vagyok, hogy létezik a kézilabda – mondta Camilla Herrem a könnyeivel küszködve, és arra is kitért, mennyire zavarta, hogy a meccsen először mutatkozott a nyilvánosság előtt kopaszon.
– Már hozzászoktam, ahogy a tükörben látom magam, hozzászoktam az új külsőmhöz – árulta el. – Ez volt az első alkalom, hogy élőben láttak így az emberek. Gombóc nőtt a torkomban, amikor bemutattak minket a meccs előtt. Érzelmi hullámvasút volt, és tudom, hogy hálásnak kell lennem, hogy egyáltalán ott lehettem a pályán.
A 38 éves balszélső most három hétig nem kap kemoterápiás kezelést, aztán három hónapig újra kell kezdenie, de tervei szerint eközben nem teszi le a kézilabdát. Így ma is ott lehet a pályán a női Bajnokok Ligája szombati nyitányán, amelyen a norvég Sola HK a horvát Podravka vendége lesz a B csoportban.
Itt egyébiránt Camilla Herrem később az FTC ellen is pályára léphet, csapatával szeptember 27-én érkeznek Magyarországra a Fradi elleni BL-meccsre.
Időről időre történnek hasonlóan megrázó és egyszerre inspiráló esetek a sportvilágban. Két évvel ezelőtt a futballpályákon a Borussia Dortmund csatára, Sébastien Haller mutatott be elképesztő visszatérést a rákos betegsége után. Az elefántcsontparti csatárt 2022 nyarán több mint 30 millió euróért vette meg az Ajaxtól a német klub, méghozzá azzal a céllal, hogy tömje be az Erling Haaland távozása után tátongó űrt.
Haller ezt megelőzően 43 tétmeccsen 34 gólt termelt az Ajaxban, ám a dortmundi időszaka borzalmasan kezdődött: nem sokkal az érkezése után hererákot diagnosztizáltak nála. Következtek a kemoterápiás kezelések, de Haller 2023 januárjában, csaknem fél évvel az érkezése után végre be tudott mutatkozni a Dortmundban. És ez nem minden, a csatár ezt követően 19 meccsen kilenc gólt és öt gólpasszt hozott össze a Bundesligában, nem rajta múlt, hogy a Dortmund az utolsó fordulóban a pole pozícióból elbukta a bajnoki címet a Bayern München ellen.
A ma már Hollandiába visszatérve, az Utrechtben futballozó Haller nem titkolta, hogy amikor rákos lett, a legnehezebb az volt, hogy be kellett avatnia a gyerekeit az állapotába.
– Egy kisebb videó segítségével igyekeztünk elmagyarázni nekik a helyzetet – árulta el Haller a Daily Mail cikkében. – A legnehezebb azt volt megértetni velük, hogy ugyan épp jól éreztem magam, de beteg voltam, ami miatt kórházba kellett mennem hetekre vagy akár hónapokra. Őszinték akartunk lenni velük, mert a gyerekek okosak és jó érzékük van kiszagolni a dolgokat.
Csodás visszatérések szerencsére akadnak még bőven a sportvilágban, a teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni Mario Lemieux-t, akit minden idők legjobb jégkorongozói között tartanak számon. Az NHL legendája 1997-ben Hodgkin-limfóma miatt visszavonult, de 2000-ben visszatért a jégre, és 2002-ben olimpiai bajnok lett a kanadai válogatottal.
A másik világszerte – a rák elleni harcáról is – jól ismert név Lance Armstrong, akinél 1996-ban hererákot állapítottak meg, de karrierje legnagyobb sikerei csak ezután következtek. Az amerikai országúti kerékpáros a visszatérése után, 1999-től 2005-ig hétszer nyerte meg a Tour de France-t. Fantasztikus eredményeire árnyékot vetettek a doppingvádak, amelyek be is bizonyosodtak, így megfosztották az összes 1998 után elért eredményétől, benne az összes Tour-sikerétől is.
Magyarországon is akadnak olyan sportemberek, akik nemcsak legyőzték a rákot, hanem a karrierjüket is tudták magas szinten folytatni a betegség után. Hogy rögtön napi aktualitással kezdjünk, a magyar labdarúgó-válogatott ma este Dublinban lép pályára világbajnoki selejtezőn Írország ellen, és Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában az a Kövesfalvi István a kapusedző, aki játékosként – Armstronghoz hasonlóan – a hererákkal is megküzdött.
A korábbi Vasas-kapus 2002-ben már a REAC labdarúgója volt, amikor az év végén hererák miatt megműtötték. Kövesfalvi elmondása szerint nagyon sok erőt adott neki a küzdelemhez, hogy abban az évben született meg a kisfia.
December elején állapították meg a betegséget, ugyanabban a hónapban, péntek 13-án már meg is operáltak, és amíg február 12-ig nem jött meg a véreredmény, edzettem is a REAC-ban – emlékezett vissza a válogatott kapusedzője. – Azután viszont kemoterápiás kezelések következtek, a hajam, a szemöldököm, mindenem kihullott, de hát ez ezzel jár. Vagy három-négy hónapig borotválkoznom sem kellett.
Kövesfalvi – aki 2019-ben, Marco Rossi szövetségi kapitányi kinevezése után lett a válogatott kapusedzője – 2003 tavaszán helyrejött, és a szezon utolsó két meccsén már újra kapuba állt, sőt még nyolc évvel később, 42 évesen is védett az élvonalban a Szolnok színeiben.
Egy másik magyar kapus a Bajnokok Ligájába is eljutott a rák legyőzése után. Szeiler József 1992-ben már bajnok volt az NB I-ben a Fradi cserekapusaként, amikor mindössze 26 évesen a hererák hírével sokkolták. Őt is műteni kellett, a Magyar Nemzetnek így emlékezett vissza a nehéz időszakra:
– Amikor a heretumor-operáció után nagy nehezen összeraktak, rögtön azzal kezdtem, hogy NB I-es kapus vagyok, mikor mehetek vissza védeni. Mire ők: felvágtuk a szegycsontjától a hasfalát, mégis hogyan gondolja, hogy odaáll a lövések elé? Fél év múlva én voltam a Fradi kezdő kapusa.
Valóban, a távozó Balogh Tamás után Szeiler állt az FTC kapujában az 1993–1994-es idényben, és egészen 1997-ig a Ferencvárosban maradt. Tagja volt a klub mai napig legendás, 1995 őszén BL-csoportkörös csapatának, még ha Hajdu Attila mögött akkor ismét második számú kapus is volt, ott ült a kispadon a Real Madrid és az Ajax elleni meccseken is.
Sőt 1996-ban a Göteborg elleni BL-selejtezőn, majd az UEFA-kupában az Olimpiakosz és a Newcastle United elleni emlékezetes mérkőzéseken Szeiler védett.
Napjaink magyar válogatott labdarúgói között is akad olyan, aki megküzdött a rákkal. Horváth Krisztofer mindössze 13 éves volt, amikor nyirokmirigyrákot fedeztek fel nála. Saját bevallása szerint a futball éltette, és hihetetlen, de öt évvel később, a SPAL színeiben bemutatkozott a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Serie A-ban egy Torino ellen 1-1-re végződött meccsen.
Horváth Krisztofer háromszor játszott az olasz élvonalban, aztán hazatért, jelenleg 23 évesen az Újpest középpályása, júliusban ő lőtte az NB I új idényének az első gólját, a DVTK elleni 3-1-es sikert két találattal alapozta meg.
Horváth korábban Marco Rossi figyelmét is felkeltette, kétszer már játszott is a magyar válogatottban, jelenleg azonban nem tagja a vb-selejtezőket megkezdő keretnek.
Akadnak olyanok is, akik legyőzték a kórt, de addigra már eleve véget ért a sportolói pályafutásuk. Az FTC korábbi gólkirálya, Dzurják József már edző volt, amikor idestova tíz éve leukémiával diagnosztizálták. A profi bokszvilágbajnok Balzsay Károly pedig 2013-ban jelentette be a visszavonulását, majd egy évvel később derült ki, hogy nyirokrákja van.
Nem mindenkinek sikerül a gyógyulás, ez az élet elkeserítő és dühítő realitása. A Premier League-ben is megfordult válogatott kapus, Fülöp Márton 2013-ban Görögországban védett, amikor rosszindulatú daganatot fedeztek fel nála. Négy kemoterápiás és harminc sugárkezelés után bizakodott, a visszatérését tervezgette, de ez sosem valósulhatott meg, az állapota újra romlott, és mindössze 32 évesen, 2015. november 12-én hajnalban elhunyt.
A magyar válogatott aznap este Oslóban játszott sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtezőt, és nem sokan számítottak arra, ami történt: idegenben 1-0-ra sikerült legyőzni Norvégiát, majd harminc év után először ki is jutott a csapat egy világversenyre, a 2016-os Eb-re. Oslóban Fülöp Márton jó barátja, Király Gábor védte a magyar kaput, és így nyilatkozott a meccsről:
Úgy hiszem, bármelyikünk is védett volna, a magyar kapu ezen a találkozón érintetlen kellett, hogy maradjon. Marci tiszteletére…
A 108-szoros válogatott Király Gábor érzékeny maradt kapustársai sorsára. Amikor a Diósgyőr tehetséges kapusáról, az NB I-ben már 18 évesen védő Rakaczki Bencéről kiderült 2012-ben, hogy leukémiás, az akkoriban az 1860 Münchenben védő Király felkereste a városi rivális FC Bayern világhírű kapusát, Manuel Neuert, aki az aláírt mezét és kapuskesztyűjét küldte Rakaczkinak, hogy mielőbb gyógyuljon meg. Sajnos nem sikerült: Rakaczki Bence 2014-ben, húszévesen elhunyt.
Hasonlóan tragikus véget ért Lázár Bence története. Az Újpest óriási tehetségnek induló támadója, aki az első NB I-es félévében 13 mérkőzésen nyolc gólt vágott, a sorozatos sérülési miatt már 2014-ben visszavonult, de megtalálta a helyét a pályán kívül is, közkedvelt tévés szakértő lett. A sors ezt is elvette tőle, pedig amikor leukémiával diagnosztizálták, hihetetlenül erős és pozitív maradt.
2018. február 18-a a magyar sport történetének egyik legnagyszerűbb és legborzasztóbb napja is egyben. Aznap szerezte meg hazánk első téli olimpiai aranyérmét a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba nevével fémjelzett rövidpályás gyorskorcsolya váltó és aznap hunyt el 26 évesen Lázár Bence.
Camilla Herremnek igaza van, amikor azt mondja, hálás azért, hogy egyáltalán pályára léphet. Szavait pedig csak az értheti igazán, akinek már szintén volt valóban életre-halálra menő meccse.