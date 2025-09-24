Magyar reménységek a színpadon

A mindössze 20 éves Borbély András elképesztő teljesítményt nyújtott Luke Woodhouse ellen a pénteki versenynapon: 96,55-ös átlaggal és három bullos kiszállóval zárta a mérkőzést, melyek közül az egyik „Big Fish”, azaz 170-es, maximális kiszálló volt, amit még a legnagyobb dartsjátékosok is ritkán dobnak meg. Bár a mérkőzést végül 6–4-re elvesztette, igazán emlékezetes játékot tudhat maga mögött.

Borbély András, Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

Nagy kihívások vártak a másik három magyar játékosra is: a sorsolás során Major Nándor a holland, ötszörös világbajnok Raymond van Barneveldet kapta ellenfeléül, Sárai Levente a 2023-as World Matchplay- és a 2019-es UK Open-győztes, Nathan Aspinall ellen mérhette össze tudását, Prés Nándor pedig a skót Cameron Menzies-szel nézett szembe pénteken. Végül a papírforma érvényesült, így egyikük sem jutott tovább a szombati napra.

Váratlan visszalépések

A torna már a kezdés előtt is tartogatott meglepetéseket. Az utolsó pillanatban két rutinos klasszis, a walesi Jonny Clayton és a skót Gary Anderson is visszalépett – a közönségkedvenc „Flying Scotsman” első magyarországi fellépése így még várat magára.

Tetőfokon a hangulat, Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

A legnagyobb fordulat azonban a vasárnapi zárónapon következett: a korábbi vb-győztes Gerwyn Price egészségügyi okokra hivatkozva nem állt ki Luke Littler ellen, így a mindössze 18 éves regnáló világbajnok mérkőzés nélkül jutott az elődöntőbe. A szerencsés továbbjutás azonban nem bizonyult elégnek: Littler a folytatásban már nem tudott diadalmaskodni a holland Danny Noppert ellen, aki 7–4-es győzelmet aratva ejtette ki a fiatal brit tehetséget.

Szenzációs győzelem

A torna igazi főszereplője a német Niko Springer lett, aki a világranglista 70. helyéről, kiemelés nélkül érkezett Budapestre. Sorra búcsúztatta a nagyobb neveket: a negyeddöntőben Luke Humphries-t, majd az elődöntőben Josh Rockot győzte le. A döntőben Danny Noppert ellen vívott hatalmas küzdelmet, amelyet a mindent eldöntő legben, 8–7-re nyert meg.

Niko Springer, Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor

Springer pályafutása első European Tour-trófeáját szerezte meg, elképesztő teljesítménye pedig bizonyíték arra, hogy a dartsban bármi megtörténhet.