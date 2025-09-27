Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, Milák Kristóf kihagyta az idei év fő versenyét, a szingapúri úszó-világbajnokságot a nyáron. Távollétében Kós Hubert volt a magyar csapat legnagyobb sztárja, aki alaposan kitett magáért, arany- és bronzérmet is szerzett. Kós most egy interjúban határozottan üzent Milák Kristófnak, szerinte elsősorban rajta múlik, hogy Magyarország váltóban újabb két számban is az érmekért harcolhasson, úgyhogy ő vár rá és hajlandó áldozatot is hozni, hogy végre összefogjanak.

Tavaly a párizsi olimpián Milák Kristóf és Kós Hubert szerzett aranyat medencés úszásban, ám a magyar pillangókirály ezt követően hiába váltott edzőt is, a körülötte lévő kérdések nem szűntek meg, hiszen idén újra szakított a versenyzéssel. Milák az áprilisi ob-n még elindult, azóta viszont újra nagy a csend, kihagyta a szingapúri vb-t is. Mint Kós Hubert a Magyar Nemzetnek adott interjúban rámutatott, Milák hiánya a váltókat is igen negatívan érinti.

Kós Hubert üzent Milák Kristófnak, vele együtt két magyar váltó is éremesélyes lehetne
Kós Hubert üzent Milák Kristófnak, vele együtt két magyar váltó is éremesélyes lehetne. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Az egy dolog, hogy Milák 100 és 200 pillangón is aranyesélyes lenne, így ezeknek az esélye most már zsinórban három vb-n úszott el, amelyeken nem indult el, de a távollétét két magyar váltó is igen megsínyli.

Hiszem, hogy az idei vb-n a férfi vegyesváltó és a gyorsváltó az éremért is csatázhatott volna a legjobb felállásban. Utóbbiban már idén is csak az országos csúcstartó Kristóf hiányzott ehhez – jelentette ki Kós Hubert az interjúban.

Hozzátette: – Ami pedig a vegyes váltót illeti, most már a mellúszásom van azon a szinten, hogy nem kerülnénk olyan nagy hátrányba miatta. Ha a hát és a mell után Milák következne, ő pillangón le tudná dolgozni az esetlegesen összeadódó hátrányt, ami után gyorson Németh Nándor hajrájában mindig bízhatunk.

Reális Kós Hubert véleménye? Milák Kristóf döntése ilyen sokat számít?

A 4×100 méteres férfi gyorsváltó Milák nélkül is döntőbe jutott az idei szingapúri vb-n a Németh Nándor, Kós Hubert, Mészáros Dániel, Jászó Ádám összetételben. A döntőben már Kós sem úszott, mert Milák nélkül nem volt valós éremesély, így végül a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Jászó Ádám négyes hatodik lett a vb-n. Az időket elnézve, ha Kóssal, Milákkal, Némethtel és a legerősebb negyedik emberrel összeállna a magyar váltó, annak tényleg lehetne keresnivalója a dobogó környékén.

A vegyes váltó pedig nem is indult el, mivel nagyjából Gyurta Dániel visszavonulása óta nincs nemzetközi szinten versenyképes férfi mellúszónk, nem véletlen, hogy az elmúlt évek országos bajnokságain az a Horváth Dávid a mérce, aki már évek óta edzősködik, nem pedig az úszókarrierjére fókuszál.

Igen ám, csakhogy Kós Hubert úgy véli, mostanra Amerikában, Bob Bowman irányítása alatt fejlődött annyit a mellúszása, hogy a váltó kedvéért bevállalná a gyenge láncszemnek számító számot, így viszont ő pillangózni nem tudna, amin a világ élmezőnyébe tartozik, emiatt is nagy szükség lenne Milákra.

Olimpiai bajnok hátúszónk meghozná a szükséges áldozatot

– Régebben vegyesúszásban mindig a mell volt a leggyengébb számom, amiben valóban nem tartozom az elithez, mint háton vagy pillangón, de sokat fejlődtem benne az utóbbi időben – magyarázta Kós. – Ezért a váltóért örömmel vállalnám a mellúszást, mert ez nagy lehetőség lenne, hogy maradandót alkossunk együtt.

Kós Hubert végezetül félreérthetetlen és határozott üzenetet küldött Miláknak:

– Jövőre az Eb-n mindkét váltóban az aranyért küzdhetnénk. De ehhez nem vagyok elég egyedül, és hárman sem vagyunk elegek hozzá.

Kós a Magyar Nemzetnek sok más érdekes témáról is mesélt, többek között:

  • az Írországban felnövő édesapjához fűződő kapcsolatáról, 
  • a Kapu Tiborral kötött barátságáról és a tőle az űrből kapott különleges üzenetről, 
  • a Hosszú Katinka által kritizált úszószövetség tervezett reformjairól, amihez az ő véleményét is kikérték, 
  • arról, hogy hiába keresett papíron a szingapúri vb-n milliókat, az a pénz igazából nem jár neki,
  • még csak most jöhetnek a legjobb évei, amikor az egyik legrégebb óta élő világcsúcsot is célba veheti.

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!