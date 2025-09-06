A lelátóra ütött baseball-labdáért folytatott küzdelem szokott furcsa jelenteket okozni, de a mostanihoz hasonló undorító támadás ritkán történik. A Philadelphia Phillies és a Miami Marlins mérkőzésén Harrison Bader hazafutást ütött, és a labda néhány Phillies-drukker közelében landolt a lelátón, amiből nagy balhé kerekedett egy őrült nő miatt.

Harrison Bader hazaütése után tört ki a balhé a lelátón, ahol a megvadult őrült nő meglopta a szülinapos kisfiút. Fotó: PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A labda közvetlenül egy nő elé esett, aki kicsit lassan reagált, így többen is az ereklyére vetették magukat. Végül egy piros Phillies-pólós férfi tudta megszerezni a labdát a földről. Ahogy visszaindult a helyére, az öreg nő nem hagyta annyiban a dolgot, megpróbálta kicsapni a férfi kezéből a labdát, de nem sikerült neki. A férfi ezután átadta a labdát a kisfiának.

This fan went NUTS on another fan after he snagged a home run ball for his kid.



(H/T: @PhilsTailgate) pic.twitter.com/C1KNb5Q3Jw — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 6, 2025

A nő nem tudta elviselni a vereséget, megvadulva, őrjöngve támadt rá az apára, aki döbbent arckifejezéssel, sokkoló ábrázattal nézett vissza rá. A nő kiabálva követelte a labdát, a férfi pedig próbálta elmagyarázni, hogy a szokásoknak megfelelően neki jár, mert ő kaparintotta meg, és már odaadta a fiának. A nő azonban nem tágított, tovább szidalmazta az apát és a fiút, miközben undorítóan az arcukba mutogatott.

Végül a férfi elvesztette a türelmét: kivette a labdát a fia kezéből, odaadta a nőnek, majd annyit mondott: „viszlát”. A nő pedig azonnal távozott.

A közvetítésben is téma volt a jelenet, a kommentátorok „furcsának” nevezték a helyzetet, és megjegyezték, hogy valaki inkább adjon egy másik labdát a kisfiúnak. Pontosan ez történt: egy klubalkalmazott odament a fiúhoz, elnézést kért a másik szurkoló viselkedéséért, és átadott neki egy ajándékcsomagot.

Az őrült nő által meglopott szülinapos kisfiú találkozhatott a sztárjátékossal

A csomagban több másik hazafutás-labda, egy mez és más ajándéktárgyak voltak. Kiderült, hogy a fiú a születésnapját ünnepelte a meccsen. A Phillies később meghívta a fiút, az apját, a családját és más szemtanúkat a stadion alagsorába, ahol találkozhattak Harrison Baderrel. Az ütőjátékos egy dedikált ütőt is ajándékozott a születésnapos fiúnak, és közös képeket készítettek.