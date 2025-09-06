A lelátóra ütött baseball-labdáért folytatott küzdelem szokott furcsa jelenteket okozni, de a mostanihoz hasonló undorító támadás ritkán történik. A Philadelphia Phillies és a Miami Marlins mérkőzésén Harrison Bader hazafutást ütött, és a labda néhány Phillies-drukker közelében landolt a lelátón, amiből nagy balhé kerekedett egy őrült nő miatt.
A labda közvetlenül egy nő elé esett, aki kicsit lassan reagált, így többen is az ereklyére vetették magukat. Végül egy piros Phillies-pólós férfi tudta megszerezni a labdát a földről. Ahogy visszaindult a helyére, az öreg nő nem hagyta annyiban a dolgot, megpróbálta kicsapni a férfi kezéből a labdát, de nem sikerült neki. A férfi ezután átadta a labdát a kisfiának.
A nő nem tudta elviselni a vereséget, megvadulva, őrjöngve támadt rá az apára, aki döbbent arckifejezéssel, sokkoló ábrázattal nézett vissza rá. A nő kiabálva követelte a labdát, a férfi pedig próbálta elmagyarázni, hogy a szokásoknak megfelelően neki jár, mert ő kaparintotta meg, és már odaadta a fiának. A nő azonban nem tágított, tovább szidalmazta az apát és a fiút, miközben undorítóan az arcukba mutogatott.
Végül a férfi elvesztette a türelmét: kivette a labdát a fia kezéből, odaadta a nőnek, majd annyit mondott: „viszlát”. A nő pedig azonnal távozott.
A közvetítésben is téma volt a jelenet, a kommentátorok „furcsának” nevezték a helyzetet, és megjegyezték, hogy valaki inkább adjon egy másik labdát a kisfiúnak. Pontosan ez történt: egy klubalkalmazott odament a fiúhoz, elnézést kért a másik szurkoló viselkedéséért, és átadott neki egy ajándékcsomagot.
A csomagban több másik hazafutás-labda, egy mez és más ajándéktárgyak voltak. Kiderült, hogy a fiú a születésnapját ünnepelte a meccsen. A Phillies később meghívta a fiút, az apját, a családját és más szemtanúkat a stadion alagsorába, ahol találkozhattak Harrison Baderrel. Az ütőjátékos egy dedikált ütőt is ajándékozott a születésnapos fiúnak, és közös képeket készítettek.
A Daily Mail azt írja, egy szemtanú szerint a nő azzal indokolta dühkitörését, hogy „a labda az ő ülésébe esett, tehát az övé volt”. Az apa erre csak annyit felelt: „el is kell kapni ahhoz, hogy a tiéd legyen”. A szemtanú hozzátette: „úgy kifütyültük őt, hogy végül a teljesen megszégyenült párjával együtt elment”.
A Phillies-szurkolók a közösségi médiában is felháborodtak a nő viselkedésén: