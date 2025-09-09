A mai, Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező tegnap esti portugál sajtótájékoztatóján egy magyar újságíró is az események középpontjába került – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A Nemzeti Sport munkatársa Gyenge Balázs nemcsak remek kérdéseivel, hanem kiváló portugál nyelvtudásával is meglepte Roberto Martínez szövetségi kapitányt és a Manchester City klasszisát Bernardo Silvát is meglepte.

A portugál válogatott kapitánya Roberto Martínez meglepődött a magyar újságíró nyelvtudásán. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A portugál kapitány ámuldozott

„Magyar, tökéletesen beszélt portugálul, lenyűgözte Bernardót és Martínezt” – írja cikke címében az A Bola. A portugál sportnapilap arról számol be, hogy válogatottjuk hétfő esti sajtótájékoztatóján Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva mellett Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója is fókuszba került.

Kollégánk Bernardo Silvávától megkérdezte, mit tart a magyar csapat legnagyobb erősségének, a Manchester City klasszisa pedig visszakérdezett, hogy portugál újságíró tette-e fel a kérdést. S miután kiderült, hogy nem, gratulált a nyelvtudásához.

Az ugyancsak meglepett Roberto Martínez szerepet cserélve viccesen arról érdeklődött, hogy ki volt kollégánk nyelvtanára, majd ő is válaszolt a hozzá intézett kérdésre, hogy mivel lenne elégedett a mai találkozón. Egy biztos, hogy a csapat összetartására nem lehet panasza a belga szakembernek, amit jól bizonyított, hogy az egyik legjobb játékosuk születésnapját is közöse ünnepelte meg a portugál együttes Budapest szívében.

Fernandest ünnepelték

Cristiano Ronaldo és társai Budapest belvárosában, az Erzsébet körúti Corinthia Budapest hotelben szálltak meg. Ezt a szurkolók is kiszimatolták, a legelszántabbak itt letáboroztak, de esélyük alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb portugál sztárhoz. Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulata nagyon erős összeállításban érkezett hozzánk, többek között itt van a Manchester United irányítója Bruno Fernandes is, aki számára különleges volt a tegnapi nap.

A portugál csapat nagy erőssége a Manchester United klasszisa Bruno Fernandes. Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) megosztott három fotót, hogy a hétfői napon a Corinthia Budapest legexkluzívabb különtermében nagy születésnapi partit rendeztek, és a 31. életévét tegnap betöltő Fernandes volt a fókuszban. A Manchester United klasszisa természetesen tortát is kapott.