Szombaton este 20.45-től a magyar labdarúgó-válogatott Írországban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezőkön. Az írek elleni közös múlt számunkra legemlékezetesebb mérkőzésére 32 évvel ezelőtt került sor, amikor Puskás Ferenc edzette magyar csapat úgy nyert 4-2-re idegenben, hogy az ellenfél a 4. percben már 2-0-ra vezetett. Annak a magyar válogatottban szerepelt Márton Gábor is, aki a Magyar Nemzetnek adott interjúban a mai ír–magyar meccs kapcsán egy Puskás-legendát is tisztába tett.

Márton Gábor tett tisztába egy írek elleni Puskás Ferenc-legendát. Fotó: Dunántúli Napló/Kovács Liliána

Történt, hogy 1993. május 29-én, Dublinban a magyar válogatott 4-2-re nyert Írország ellen barátságos meccsen, és a legenda szerint az akkori szövetségi kapitány, Puskás Ferenc a szünetben, 2-0-s ír vezetésnél az öltözőben körbenézett, rábökött Hamar Istvánra, s annyit mondott neki, hogy becseréli, mert ő fog gólt rúgni.

– Nem egészen így festett a dolog – árulta el a Magyar Nemzetnek Márton Gábor, aki a kezdőcsapat tagjaként játszott az összecsapáson. – Borzalmasan kezdődött ez a meccs a számunkra, mert a 4. percben az írek már 2-0-ra vezettek. A szünetben bejött az öltözőbe Puskás Ferenc, vett egy nagy levegőt, majd mondott egy olyan félmondatot, amelyet úgysem írhat le, a mondat másik fele meg úgy hangzott, hogy »de hát ti is tudtok gólt rúgni.« Majd jelezte, hogy cserélünk, Hamar István áll be, s részéről ennyi volt, mert kiment az öltözőből. A többi meg már történelem, Hamar Pista tényleg beállt, rúgott kettőt, aztán Balog Tibor és Urbán Flórián is egyet, 4-2 ide, nyertünk.

Aki ma Szoboszlai Dominik, az 1993-ban Puskás Ferenc volt az íreknek

A mai ír–magyar vb-selejtező előtt az ír sajtó Szoboszlai Dominik nevével van tele, akit többek között Mr. Sokoldalúnak, Ifjú Hercegnek, Halálos Dominiknek és Puskás Ferenc utódjának is neveznek a magyar futballban. Márton Gábor ugyanakkor arra emlékezett vissza, hogy 1993-ban Puskás volt hasonlóan nagy, vagy inkább még nagyobb sztár íz írek szemében.

– Nekem erről a dublini összecsapásról az is eszembe jut, hogyan ünnepelte a közönség és az ír sajtó Puskás Ferencet. Attól a perctől kezdve, hogy leszálltunk az ír fővárosban, egészen elképesztő felhajtás vette körül Öcsi bácsit – fogalmazott Márton Gábor.

– Pedig az írek nagy ünnepre készültek, mert ez volt David O’ Leary búcsúmeccse, másrészt ők nem sokkal később már az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságra utaztak. Ehhez képest a stadionban 30 ezer ember felállva tapsolta meg Puskás Ferencet. Nem is akartunk hinni a szemünknek.