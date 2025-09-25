A magyar futsal-válogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent játszott Romániában, így kijutott az Eb-re. A meccs azonban sajnálatos módon nemcsak emiatt marad emlékezetes, hanem az önkívűletbe került román szurkolók balhéja miatt is. A találkozó félbeszakadt, amikor a lelátóról a pálya szélére nyomultak a románok, akik össze is verekedtek, a rendőrségnek kellett közbelépni. Azóta egymásra mutogatnak a hatóságok és román szurkolók, de a román lapok is meglepően reagáltak a történtekre.

A román szurkolókat a rendőrségnek kellett lecsillapítani a román-magyar futsall Eb-selejtező mérkőzésen. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar reakciókkal foglalkozik a román sajtó

A magyar játékosok megfélemlítve érezték magukat a rettentően feszült helyzetben, nem lehetett tudni meddig fajulnak a dolgok. Azóta kiderült, hogy két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés harapódzott el, a román drukkerek pedig azzal magyarázkodtak, hogy az eredményjelző számukra „felháborító” kiírása miatt akarták megszakítani a meccset, ugyanis Románia–Magyarország helyett Magyarország–Magyarország felirat volt olvasható rajta.

A szürreális, bohózatba illő magyarázatok miatt akár önvizsgálatot is tarthatnának Romániában, élesen elítélve a szurkolóik viselkedését, ehelyett a román sportlap, a Gazeta Sportulilor a botrány másnapján arról írt cikket, hogy a magyar sajtó hogyan reagált az eseményekre – írta meg a Magyar Nemzet. Már a címben is kiemelik, hogy a magyar cikkek a magukkal nem bíró románokat hibáztatták.

A román szurkolók nem tudták visszafogni magukat!

– ezt a magyar reakciót emelte ki a román lap, amely arra hegyezte ki a cikkét, hogy a magyar sajtó mit írt az eseményekről. Talán bölcsebb lenne ebben az esetben a saját házuk táján sepregetni.