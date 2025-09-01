Ronald Koeman holland szövetségi kapitány játékosként megjárta a nagy holland hármast (Ajax, PSV, Feyenoord), de az eindhoveni PSV színeiben ülhetett fel Európa trónjára, az 1988-as, Benfica ellen megnyert BEK-döntőben Koeman is értékesítette a tizenegyesét a szétlövésben. A legendás védő ma már szövetségi kapitány, s hamarosan akár a fiát is behívhatja: az ifjabb Ronald Koeman a hét végén éppen a PSV ellen parádézott.

Apjával ellentétben a fiatalabb Ronald Koeman kapus, s a PSV az ő parádéjának most nem örült

Fotó: NurPhoto via AFP/MARCEL VAN DORST

A Telstar 47 év után szerepel ismét a holland élvonalban, de Ronald Koeman Jr. csapata az első három forduló alatt egyetlen pontot gyűjtött.

Óriási bravúrt hajtott végre az újonc

A holland labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában viszont megszerezte első sikerét, s nem akárhol: a bajnoki címvédő PSV otthonából tudták elcsenni a három pontot a velseniek.

A Telstar az első félidőben tett szert a vezetésre, majd a második játékrészben megduplázta előnyét, a találkozót pedig végül kapott gól nélkül tudta zárni Ronald Koeman Jr.-nak köszönhetően.

A holland szövetségi kapitány fia kivédte az eindhoveniek szemét, 5 hárítást is bemutatott.

Ronald Koeman Jr.: Ezt soha nem fogom elfelejteni

A találkozó hőse, Ronald Koeman Jr. a következőt mondta a bravúrgyőzelem után:

„Még mindig kicsit szürreális, de visszatekintve azt hiszem, megérdemelten nyertünk. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Koncentráltnak kell maradnunk, de úgy gondolom a csapatok többé nem fognak alábecsülni minket." - fogalmazott a 30 éves kapus.