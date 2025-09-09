Cristiano Ronaldo vezérletével a portugál válogatott Örményország ellen 5-0-s győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtezőket szombaton, amikor a magyar válogatott Írországban 2-2-es döntetlent ért el. Ma este (20.45) Marco Rossi együttese a Puskás Arénában fogadja a portugálokat, a meccs egyik különlegessége pedig az, hogy a mieink csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik először játszhat gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen.

Cristiano Ronaldo Örményország ellen góllal hangolt a magyar válogatott elleni budapesti meccsre. Fotó: José Sena Goulao / MTI/EPA/LUSA

De nem először találkoznak, ugyanis napra pontosan 16 éve az akkor nyolcéves Szoboszlai kísérőfiú volt a portugál válogatott tagjai mellett a régi Puskás Ferenc Stadionban, és igen közel került Ronaldóhoz is, aki akkor már a Real Madrid sztárja volt. Szoboszlai minderről a magyar válogatott hétfői sajtótájékoztatóján mesélt, de arról kevesebb szó esett, hogy mi történt azon az ominózus, 2009. szeptember 9-i magyar–portugál vb-selejtezőn.

Ronaldóékat szó szerint a földbe döngölték Budapesten

Magát a mérkőzést a portugál válogatott 1-0-ra megnyerte, miután a 10. percben Deco szöglete után Pepe ért el gólt, és erre nem volt válasza Erwin Koeman magyar válogatottjának.

Portugáliában viszont alaposan kiakadtak a magyar játékos agresszív játékstílusa miatt, még egy több mint háromperces videót is összevágtak a meccsről, amiben az látható, ahogy a mieink egymás után rugdossák Ronaldóékat.

„Ütlegelés és verekedés” – ezt a címet adták a síró portugálok a videónak, amihez még ezt fűzték hozzá: „A magyar válogatott játékosai ütlegelik a portugálokat a játékvezetők cinkos közreműködése mellett.”

Torghelle Sándor, a magyar válogatott akkori centere csatárként is különösen az élen járt a portugálok aprításában. Sárga lapot viszont csak Tóth Balázs és Halmosi Péter kapott.

Cristiano Ronaldo kiakadt a Budapesten történtek miatt

Ezen a meccsen maga Ronaldo is kiakadt, ő Halmosival szólalkozott össze, akit szinte megölt a tekintetével, olyan csúnyán nézett rá. Halmosi a Magyar Nemzetnek így elevenítette fel a sztorit:

„Készült rólunk egy fotó, amelyen úgy tűnik, hogy veszekszünk, visszaszólok neki, ő meg csúnyán néz rám. Valószínűleg a meccs hevében válthatta ki valami ezt a jelenetet, mert nem emlékszem arra, hogy min vitáztunk, vagy hogy nagyképűen viselkedett volna.”

A nyolcéves Szoboszlai tehát azt láthatta 2009. szeptember 9-én, ahogy Torghelléék szétrúgták Ronaldóékat. Ma labdával lehet válaszolni a 16 évvel ezelőtti portugál vádakra.