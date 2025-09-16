Sallai Roland már az előző idényben is sokszor jobbhátvéd volt a Galatasaray-ban, és ez az új szezonban sem változott. A magyar válogatott támadója az isztambuli klub mind az öt török bajnokiján jobbhátvédként volt kezdő, ráadásul remek teljesítményt nyújtott, csapata egyik legjobbja. És emiatt került most nehéz helyzetbe a nyáron 30,77 millió euróért az AS Monacótól megvett Wilfired Singo.
A Galatasaray története második legdrágább igazolásaként vette meg az elefántcsontparti válogatott jobbhátvédet a Monacótól, csak Victor Osismhen, a Napoliból érkezett sztárcsatár került többe nála. Singo ráadásul így is a Galata valaha volt legdrágább védője. Nyilván nem arra számított, hogy padozni fog Sallai mögött, aki nem is az eredeti posztján szerepel.
Márpedig egyelőre ez a helyzet: Singo eddig mindössze két meccsen lépett pályára, mindkétszer csereként. Először pár percre Sallai helyén jobbhátvédként, a legutóbbi bajnokin viszont mér középső védőként küldte őt be Okan Buruk.
A Magyar Nemzet által idézett török sajtó szerint ez nem véletlen, a Galatasaray edzője a remekül teljesítő Sallai Roland miatt középső védőt akar faragni Singóból. Ez megalázó lehet a klubtörténet második legdrágább igazolásának, de mindenképpen óriási presztízsveszteség.