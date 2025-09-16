Sallai Roland már az előző idényben is sokszor jobbhátvéd volt a Galatasaray-ban, és ez az új szezonban sem változott. A magyar válogatott támadója az isztambuli klub mind az öt török bajnokiján jobbhátvédként volt kezdő, ráadásul remek teljesítményt nyújtott, csapata egyik legjobbja. És emiatt került most nehéz helyzetbe a nyáron 30,77 millió euróért az AS Monacótól megvett Wilfired Singo.

Sallai Roland védőként is a Galatasaray egyik legjobbja. Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

A Galatasaray története második legdrágább igazolásaként vette meg az elefántcsontparti válogatott jobbhátvédet a Monacótól, csak Victor Osismhen, a Napoliból érkezett sztárcsatár került többe nála. Singo ráadásul így is a Galata valaha volt legdrágább védője. Nyilván nem arra számított, hogy padozni fog Sallai mögött, aki nem is az eredeti posztján szerepel.

Megalázó helyzetbe került Sallai Roland méregdrága riválisa

Márpedig egyelőre ez a helyzet: Singo eddig mindössze két meccsen lépett pályára, mindkétszer csereként. Először pár percre Sallai helyén jobbhátvédként, a legutóbbi bajnokin viszont mér középső védőként küldte őt be Okan Buruk.

A Magyar Nemzet által idézett török sajtó szerint ez nem véletlen, a Galatasaray edzője a remekül teljesítő Sallai Roland miatt középső védőt akar faragni Singóból. Ez megalázó lehet a klubtörténet második legdrágább igazolásának, de mindenképpen óriási presztízsveszteség.