A Real Madrid legendás védője, Sergio Ramos a futballpályán szerzett hírnév mellett immár komolyan gondolja a zenei karrierjét és ezt nem csupán hobbinak tekinti. A mexikói Monterrey játékosa a spanyol El Hormiguero című showműsorban őszintén mesélt arról, hogy a zene mindig is az egyik legnagyobb szenvedélye volt a foci mellett. Ramos az elmúlt másfél-két évben intenzíven dolgozott azon, hogy megjelenjen a zeneiparban — jelenleg mintegy 18 saját szerzeménnyel számol a klasszis védő – derült ki a Marca oldaláról.

Sergio Ramos a brazil csapattársával, Marcelóval a Cibeles-szökőkút tetején ünnepelte a Real Madrid sikereit. Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP

Sergio Ramos popsztár lett

A hét elején megjelent Cibeles című daláról Ramos elmondta, hogy egy szerelmes dalról van szó, ami egyfajta vallomás a madridi klub iránt érzett végtelen szeretetének.

A szám akkor született, amikor 2021-ben PSG-be szerződött, mert akkor úgy érezte, valami elveszett az életéből.

Ramos hangsúlyozta, hogy egy nagy szerelem sosem mentes a fájdalomtól, és a dal köszönet is egyben a Real Madrid irányába. A műsorban Ramos az álmairól is beszélt. A spanyol védő nem zárja ki, hogy egyszer edzőként BL-t nyer, személyes sorrendjében előbb látja magát Grammy-díjjal a kezében, mint BL-trófeával.

Szeretném mindkettőt megszerezni

— tette hozzá Ramos, de egyértelművé tette, hogy a következő öt–hét évet inkább a zenének szentelné, részben azért is, mert két stúdiót tart fenn (sevillai birtokán és madridi otthonában), így a komponálás és a család egyszerre fér meg az életében. Ramos ugyanakkor korántsem búcsúzott még el a futballtól: elmondta, még egy-két évig szeretne aktív maradni, és jelenleg Monterreyben jól érzi magát — a csapat a mexikói bajnokság élmezőnyében áll, és a rutinos játékost egyelőre a sérülések is elkerülik.

A kérdésre, hogy visszatérne-e valaha a Real Madridhoz, Ramos egyértelmű igennel válaszolt: madridistaként mindig nyitva tartja a kaput, ráadásul a klub elnökével, Florentino Pérezzel is jó viszonyt ápol.