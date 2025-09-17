Bocsánatkérésre kényszerült az amerikai válogatott egy tagja. Taylor Townsend ezen a héten Kínában, Sencsenben vesz részt a Billie Jean King-kupán, kedd este megnyilatkozása után azonban hamar háttérbe szorult a pályán nyújtott teljesítménye.

Taylor Townsend ezúttal nem a játékosként nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet

Taylor Townsend esete a kínai konyhával

A 29 éves teniszező kedd este a torna idején átmeneti otthonául szolgáló szállodában vacsorázott, ahol megismerkedhetett több hagyományos kínai fogással, például a békával, a szárított tengeri uborkával vagy éppen különféle halételekkel. Tapasztalatairól Townsend az Instagramon számolt be.

Épp vacsorázunk és nézzétek, mit tettek elénk... Srácok, ez őrület! Ez a legőrültebb dolog, amit valaha láttam, és az itteni emberek ilyeneket esznek

– idézte az Eurosport a posztot, melyet hamarosan újabb követett. – Őszinte leszek, nagyon megdöbbentett, amit a vacsoránál láttam. Ahogy visszagondolok rá, sokkol, hogy ezek az emberek szó szerint megölik és megeszik a békákat, majd paprikával, hagymával párolják őket. Az ökörbékák nem mérgezőek? Nem azok okoznak keléseket és szemölcsöket? És mi a helyzet a teknősökkel? Tízből kettesre értékelném ezt a vacsorát. Csak a tésztát ettük meg, semmi mást.

„Nincs mentség, nincsenek szavak”

Towsend beszámolója óriási felháborodást váltott ki, többet rasszizmust kiáltottak, mások szerint az amerikai megsértette a kínai gasztronómiát és ezzel a teljes kínai kultúrát.

– Őszintén és szívből bocsánatot kérek – reagált szerdán Taylor Townsend.

Tudom, hogy profi sportolóként nagy kiváltságom, hogy beutazhatom a világot és megismerhetem a különböző kultúrákat, ez az egyik dolog, amit annyira szeretek a munkámban. Csodálatos élményeim vannak itt, mindenki nagyon kedves és barátságos velem. Az, amit mondtam, ezt egyáltalán nem tükrözi. Nincs mentség, nincsenek szavak… Jobb leszek, tanulok belőle. Nagyon-nagyon hálás vagyok a hazámnak, hogy képviselhetem a válogatottamat. Ez minden, amit most tehetek. Tényleg őszintén bocsánatot szeretnék kérni.

Towsend nem először került be a hírekbe egy botrány miatt, augusztus végén a Jelena Ostapenko elleni mérkőzése ért véget heves szóváltással az US Openen. A sportoló és csapata csütörtökön, Kazahsztánnal találkozik a kínai torna negyeddöntőjében, ám ott még biztosan nem ér véget az ázsiai kaland, mert a játékos a jövő héten a pekingi China Openen is részt vesz.