Az Újpest több mint egy hónap után szerzett ismét pontot az NB I-ben, de a drukkerek a Nyíregyháza elleni 2–2 után sem voltak elégedettek. A találkozó végén az ultrák számon kérték a játékosokat, bár most kevésbé kemény hangnemben, mint a Kazincbarcika ellen. A futballisták így is füttyszó közepette hagyták el a pályát, miközben Damir Krznar helyzete továbbra is bizonytalan, a szurkolók ugyanis jóval többet várnának el. A Nyíregyháza sincs könnyű helyzetben, Szabó István csapata immár négy forduló óta nyeretlen.

Joggal fogják a fejüket az Újpest játékosai, hetek óta nem nyertek bajnoki mérkőzést Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az Újpest edzője a játékosai küzdésében lát kapaszkodót

– Nem lehetünk elégedettek hazai pályán egy döntetlennel – mondta Krznar, aki szerint tanítványai a második játékrészben mindent beleadtak.

A fiúk nagy erőket mozgósítottak, győzelmet érdemeltünk volna. A hozzáállásuk rendben volt, de egy ikszet nem fogunk ünnepelni.

A horvát szakember hozzátette, a Kazincbarcika elleni vereség után nehéz volt összeszedni a csapatot, de a játékosok szerinte bizonyították, hogy képesek küzdeni.

Azt, hogy a horvát szakember hogyan reagált a szurkolók kritikájára, és Szabó István hogyan értékelte a mérkőzést, azt megnézhetik a mérkőzés összefoglalójában.