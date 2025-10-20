Két év telt el azóta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elindította Kettőskarrier-programját, amelybe az olimpiai sportágak felnőtt vagy utánpótlás válogatottjai kérhettek és kérhetnek támogatást. A cél az volt, hogy egyénre szabott támogatást alakítsanak ki a rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezésével, hogy a sportolóknak ne kelljen választaniuk a sport és a tanulás, illetve a sport és a munka között. A 2K program szolgáltatásai között egyébként van sporttudományos szolgáltatás, mentális támogatás, tanulás- és második karrier-támogatás.

Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

A programban jelenleg 30 sportág 163 sportolója vesz részt, és érdekes adat, hogy a párizsi olimpián közülük 28 fő képviselte hazánkat. A kedden megtartott kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a MOB kiemelt támogatóinak – MOL-Új-Európa Alapítvány, Szerencsejáték Zrt. MVM, MBH Bank, MOL – köszönhetően a fentebb említett szolgáltatásokat térítésmentesen kapják a sportolók.

„A legutóbbi olimpiai felkészülésem közepén csöppentem bele a 2K programba, és nagyon nagy segítséget jelentett – mondta a háromszoros olimpikon úszó Sebestyén Dalma. – Fizikailag és mentálisan is megterhelő volt a tavalyi három világverseny, talán pont az olimpiára égtem ki.”

A 28 éves úszónőt sportpszichológus és gyógytornász segíti, emellett a tanulmányait is folytatta, ma már marketing mesterszakon tanul.

Tusnády Nimród sportmászónak még távoli a pályafutása befejezése, de a sportban képzeli el a jövőjét, sőt, már meg is tette az első lépéseket a civil karrier felé, az NSÜ-nél gyakornokoskodik: „Coachingot kértem a 2K programban, ami egy kicsit más, mint a sportpszichológia, de legalább annyira hasznos. Az edzősködés és a segítő szakma is vonz, de az egyetemen szerzett gazdasági tudásomat is szeretném kamatoztatni.”

A MOB Fiatal Sportvezetők Programja új távlatokat nyitott meg a két sportoló előtt – olyan idősebb aktív, vagy már visszavonult sportolókkal találkozhattak, akiknek már van rutinjuk a sportolói élet utáni időszakra is.

Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

„A téma rendkívül közel áll a szívemhez – ezt már Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója mondta. – Nagy öröm számomra, hogy az NSÜ-nél működik egy mentorprogram, amelynek keretében rutinos kollégák segítik a pályakezdő fiatal sportolókat a legkülönbözőbb területeken. Fontos számunkra, hogy lehetőséget adjunk nekik, és élnek is vele, hiszen remekül megállják a helyüket.”