A Barcelona küzdött, hogy időben regisztrálni tudja az új kapust, Joan Garcíát a La Liga nyitómeccsére a Mallorca ellen, amit úgy tudtak megtenni, hogy a nemrég megműtött Ter Stegent törlik a keretből, a német játékos azonban eleinte akadályozta a klub erőfeszítését, de végül beadta a derekát. Az eset komoly feszültséget keltett, Hansi Flick erről is beszélt, miután a Barcelona hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a címvédő PSG ellen a Bajnokok Ligájában szerda este.

Hansi Flick, a Barcelona edzője a PSG elleni BL-meccs mellett a Ter Stegen-ügyről is beszélt

Fotó: LLUIS GENE / AFP

„Hogy kommunikáció szempontjából jól volt-e kezelve a helyzet? Úgy gondolom, sok a javítanivaló, az én részemről is – ismerte el Flick a saját hibáját, akit a Football Espana oldal idézett a PSG elleni vereség után. – Számomra fontos, hogy Marc és a klub azóta közeledett egymáshoz. Fontos, hogy Marc most visszatérjen. Ő egy világklasszis kapus, és minden támogatást megkap tőlünk, amire szüksége van.

Flick elárulta, miért váltották le Ter Stegent

A nyár elején úgy döntöttek Barcelonában, hogy Joan Garcia váltja Ter Stegent az első számú kapus posztján, ez is hozzájárult a feszültséghez. Flick most elmondta, miért a korábbi Espanyol-kapust szemelték ki.

„Joan Garcia nagyon fiatal és tehetséges kapus, aki már most is nagyon magas szinten véd, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy neki kell a Barcelona jövőjének lennie – jelentette ki Flick.

Jelenleg Garcia is sérült, így a PSG ellen a lengyel Wojciech Szczesnyi védte a Barcelona kapuját.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!