A 74 nem kerek évforduló, egy ilyen születésnap lényegében egy a sok közül. Nemigen rendeznek rá hatalmas partit, nem olyan állomás, amelyet nagy felhajtás kísérne – Mucha Józsefnek azonban mégis rendkívüli lett. A Fradi-legenda a nyár derekán még nem hitte volna, hogy egy szempontból a 74. születésnapja a legkülönlegesebb lesz az életében, pusztán azért, mert megélte. A Fradival két bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert korábbi középpályás, aki egy időben edzője is volt a klubnak, augusztus 6-án került kórházba. A zöld-fehérek legendás játékos az életveszélyt megúszta, de egy gyulladás miatt örökre elvesztette az egyik szeme világát – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

A Fradi-legenda Mucha József fél szemére megvakult. Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fradi-legenda nagy árat fizetett

Az egykori labdarúgó szervezetében egy olyan gyulladás keletkezett, amely majdnem az életébe került.

– Egy tályog alakult ki bennem, amely vérmérgezést okozott, ezek miatt összeomlott a vérkeringésem. Két nappal a kórház előtt egyik pillanatról a másikra negyven fokra ugrott fel a lázam, rettenetesen fájtak az ízületeim, de nem gondoltam volna, hogy nagy a baj. Négy napot töltöttem el az intenzív osztályon, ott stabilizálták az állapotomat, rendbe hozták a keringésemet, de két hét is eltelt, mire kiderült, mi okozza az állandó magas lázat. Akkor megműtötték a lábamat, kivették a tályogot – árulta el Mucha József, aki mindezek ellenére nemigen fogta fel, hogy életveszélyben van. Már azon meglepődött, hogy feltolták az intenzív osztályra, nem értette, mit keres ott, de ma már tudja, nem volt birtokában a józan ítélőképességnek.

Csak később döbbent rá, amit a környezete tudott: hajszálon múlott az élete. Naponta többször kapott antibiotikumot infúzióban, különböző injekciókat, komoly volt a helyzet. Ahogy fogalmaz, ideje sem volt megijedni. Később persze rádöbbent a történtek súlyosságára, és csak akkor hitte el, hogy megúszta, amikor egy hónap után, szeptember 7-én kijöhetett a kórházból. Ám a megúszás csak az életveszélyre igaz, sajnos a gyulladás miatt maradandó sérüléssel kell tovább élnie.

Sajnos ráment a jobb szememre, és eleinte csak gyengébben láttam, majd sehogyan sem. Az orvosok próbálkoztak műtéttel, de kiderült, hogy már nincs mit tenni, a szemem végleg megvakult. A múlt héten voltam kontrollon, ott sem biztattak semmi jóval, beletörődtem, de nincs is más választásom

– mondta el a Fradi volt játékosa, aki szerint most már minden kezelés célja esztétikai, beleértve a műtétet, a szemcseppeket és a zseléket is.