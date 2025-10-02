Bár a párizsi olimpián a női bokszolók között szerzett aranyérmet, a botrány azóta sem csillapodik, ráadásul az ügy főszereplője minden esetben tesz arról, hogy a vita lángja ne is múljon ki. Az algériai Imane Helif – akiről egy 2023-as, nyilvánosságra került orvosi vizsgálat kiderítette, hogy biológiailag férfi – kijelentette, egy szó sem igaz, amit a visszavonulásáról írnak, sőt, a 2028-as olimpián újra érmet akar szerezni a nők között. Ám ez a terve dugába dőlni látszik, ugyanis az amatőr ökölvívásért felelős új világszervezet, a World Boxing július 1-je óta csak azokat engedi ringbe lépni a hölgyek között, akiken elvégeznek egy tesztet, ami igazolja, hogy az illető nő. Ezeket a teszteket nyál, vér, orr- vagy szájváladék mintájának vizsgálatával végezték el a liverpooli világbajnokság előtt.

Helif, mint a szépség egyik reklámarca

Helif előbb a CAS-hoz fordult, majd reklámarc lett a szépségiparban

A France24.com információja szerint Helif a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, hogy hatályon kívül helyezze az amatőr ökölvívást irányító World Boxing azon döntését, amely megakadályozta a részvételét a szeptemberben lezajlott liverpooli világbajnokságon, mert nem volt hajlandó a nemi tesztnek alávetni magát. A hírt megerősítette maga a CAS is. A WB elutasította ugyanis az algériai bokszoló kérelmét arra nézve, hogy felfüggesszék döntésüket addig, amíg a CAS ítéletet hirdet, utóbbi pedig a tárgyalás sürgős megrendezésére mondott nemet, ám egy későbbi időpontban meghallgatást rendelt el.

Helif – aki a párizsi győzelmét követően azóta nem lépett ringbe – úgy döntött, hogy új szerepet vállal, és egy olyan kampányban vállalt szerepet, amely a személyes történetére utal. A dailymail.co.uk portál megírta, az algériai bokszoló mostantól a Bel*nco arca lett, egy olyan márkaé, amelynek gyökerei éppen Helif hazájában gyökerezik. A bejelentést egy videón tették meg, melyen az érintett egy sajtótájékoztatón ül, mielőtt a ringbe lép.

– Azt mondták, a boksz nem nekem való. Azt mondták, hogy egy nap abbahagyom. Most meg azt mondják, hogy nem vagyok elég szép? Szóval bebizonyítottam nekik, hogy tévedtek…

– hallható a reklámfilm narrációjában Helif nyilatkozata.