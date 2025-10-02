A magyar vízilabda-válogatott 1976-ban volt hatodszor olimpiai bajnok, aztán huszonnégy évet kellett várni a következő nagy sikerre. A várva várt eredmény a 2000-es sydney-i olimpián jött össze, amikor Kemény Dénes irányításával először ért fel az ötkarikás csúcsra a nemzeti csapat, hogy aztán zsinórban háromszor szerezze meg az olimpiai aranyat: Sydney után 2004-ben Athénban, majd 2008-ban Pekingben is. Kiss Gergely, a háromszoros olimpiai bajnok pólósok kulcsfigurája emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtti első sikerre.

Kiss Gergely így ünnepelte az olimpiai aranyat Sydney-ben. Fotó: GREG WOOD / AFP

Kiss Gergely volt a magyar válogatott házi gólkirálya a sydney-i olimpián, amelyen 14-szer talált az ellenfelek kapujába, mögötte Kásás Tamás volt a második legeredményesebb magyar 12 góllal.

Kiss Gergely szívhez szóló vallomása az édesanyjáról és a feleségéről

Huszonöt év elteltével Kiss Gergely az M4 Sportnak nyilatkozva arról beszélt, hogy amikor felálltak a dobogó tetejére a sydney-i olimpián az ájulás kerülgette, olyan iszonyatoasn erő érzelmi kavalkád dúlt benne. Aztán ki is fejtette, hogy mire, pontosabban kikre gondolt: az édesanyjára, az édesapjára és a feleségére, akik nagy áldozatokat hoztak érte.

– Édesanyám a nyolc általánossal 15 éves korától dolgozott, és mindent úgy tett, hogy nekem jó legyen. Édesapám külföldre ment, hogy nekem jó legyen. A feleségem, Ancsa amit 1996 óta mellettem végigcsinált, azt ma úgy hívjuk, hogy öt menedzser, négy coach, hat pszichológus, három bébiszitter és öt bejárónő – fogalmazott Kiss Gergely.

Szívhez szóló gondolatok. Abba pedig csak most gondoltunk bele, hogy a 25 évvel már több idő telt a legutóbbi vízilabdás olimpiai arany óta, mint amennyit Kiss Gergelyék sydney-i sikere előtt kellett várni rá.