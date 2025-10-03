A legendás televíziós sportriporter, Kopeczky Lajos több mint fél évszázadon át volt meghatározó szereplője a magyar sportmédia világának. Pályafutása során a Magyar Televízió népszerű Telesport-műsorának riportereként, majd hosszú ideig a Híradó sportrovatának kommentátoraként dolgozott.

Kopeczky Lajos 90 évet élt

A Bors beszámolója szerint Kopeczky Lajos tavaly ősszel súlyos gyomorpanaszokkal és hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba, ahol állapota időnként válságosra fordult, és három alkalommal is sikerült őt visszahozni a klinikai halál állapotából.

Kopeczky Lajos Ferencvárosban született és a Mester utcában nőtt fel. Eredetileg építészmérnöki diplomát szerzett, és 1969-ig a X. kerületi Tanács műszaki osztályán dolgozott. Már 1960-ban a Magyar Televízió külső munkatársa lett, majd 1969-től főállásban is ott folytatta munkáját. Öt évtizeden át vett részt a televíziózásban: a Telesport csapatának tagjaként és húsz éven át a Híradó sportkommentátoraként. 1995-ben, hatvanadik születésnapján saját kérésére vonult nyugdíjba, de a szakmától nem szakadt el: a Budapest Tévénél és a Hatoscsatornán még hosszú ideig műsorvezetőként dolgozott.

Később a közéletben is szerepet vállalt: 1996-ban a Köztársaság Párt elnöke volt, és parlamenti képviselőjelöltként is indult. Több mint három évtizeden át játszott az újságírók labdarúgó-válogatottjában, 2002-től pedig Erdőkertes alpolgármestereként tevékenykedett, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökségi tagja lett.