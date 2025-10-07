Az út azonban nem volt sima. Sőt, Kós Hubert karrierjének egyik legnagyobb töréspontja a 2021-es tokiói olimpia volt.

„Azt hittem, jobban készülök mindenkinél. Azt gondoltam, hogy érmet fogok nyerni. És be sem jutottam a középdöntőbe”

– meséli ma már őszintén. A 20. hely hidegzuhanyként érte.

„Az az érzés, hogy minden munkát elvégeztem, és mégsem jön az eredmény… abban a pillanatban összeomlott a világ.”

Volt egy-két hónap, amikor minden nap újra kellett értelmeznie, miért csinálja. Aztán jött a felismerés: a munka nem vész el. Amit beletett, ott van a testében, a lelkében, és később kamatostul térül meg. Fél év múlva megszerezte első felnőtt érmét a rövidpályás Európa-bajnokságon – és elindult a felfelé vezető úton, amely végül Párizsban olimpiai bajnoki címig vitte.

Fotó: SportX

„A legnagyobb kudarcból lett a legnagyobb tanulságom. Ma már tudom: ha Tokióban jobban sikerül, lehet, hogy nincs Párizs. Akkor talán elhittem volna, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és nem dolgoztam volna tovább ilyen megszállottan”

– vallja be. Bob Bowman edző érkezése új korszakot hozott: apró változtatások, amik nagy hatással voltak – például a 20 perces szabály a bemelegítésre, hogy ne hűljenek ki az izmok és ne legyen ideje túlizgulni a versenyt. Aztán jött a nagy döntés: a vegyes helyett a hátúszásra helyezték a fő hangsúlyt.

„Nem én mondtam ki, hogy világbajnok akarok lenni háton, hanem ő. De láttam rajta, hogy maximálisan elhiszi, hogy képes vagyok rá. Én pedig elhittem neki.”

Két hónappal később világbajnok lett – majd olimpiai bajnok.

A laikus a dobogót látja, nem az árat. A kimaradó péntek esték, a hajnali ötkor csörgő ébresztők, a szigorú étkezés és regeneráció évei ritkán kerülnek kamerák elé.

„Gyerekként nem érted, mi az ára. Később megtanulod: minden ‘nem’ egy nagyobb ‘igen’-ért.”

A profizmus azonban nem öli ki belőle a játékosságot: rajt előtt képes karácsonyi zenét hallgatni, mert az megnyugtat – emberi villanás egy kőkemény rendszerben.

Fotó: SportX

A példaképpé válás is felelősség. Az MBH Bank márkanagyköveteként – a közösségi médiás megjelenésektől a rövid videókig – nem pózt mutat, hanem utat.

„Fura kimondani, hogy példakép vagyok, de el kell fogadni. A cél, hogy a gyerekek lássák: nem kell tökéletesnek lenni, elég következetesnek lenni. Ez az én utam – nekik is lehet a sajátjuk.”

A márkanagyköveti szerep nála ott válik igazán hitelessé, ahol a medencén túli, hétköznapi döntések kezdődnek: a pénzügyeknél. Édesapja könyvvizsgáló és vezérigazgató; tőle hozta, hogy a pénzt nem félni kell, hanem érteni.

„Ahogy úszásban edzőhöz fordulsz, pénzügyben jó, ha van megbízható csapatod. Nekem a bank ilyen partner: elérhető, kérdezhető, nem csak győzelemkor.”

A tanulásról hasonlóan gondolkodik. Egy régi mondatot idéz – félig tréfásan, belső meggyőződéssel:

„bunkóból nem lesz olimpiai bajnok.”

Az amerikai egyetemi rendszerben látott fegyelem – valódi szellemi terhelés az edzés mellett – számára is tervrajz: a medence után is legyen hivatás és kíváncsiság. Itthon is hisz benne, hogy a fejben végzett munka nem elvon, hanem hozzáad: koncentrációt, önfegyelmet, perspektívát.