Az idei úszó világkupa-sorozat összdíjazása 1,2 millió dollár volt, és a három fordulóból álló viadal férfi bajnoka Kós Hubert lett. Mint beszámoltunk róla, olimpiai bajnok úszónk a Torontóban rendezett zárónapon az elmúlt éjjel is folytatta a szenzációs teljesítményét, és 100 méteres hátúszásban világcsúccsal győzött.

Kós Hubert a 100 ezer dolláros fődíjat jelképező csekkel a kezében a világkupa megnyeréséért. Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Kós Hubert így letarolta a mezőnyt, hiszen a három forduló alatt az összes hátúszószámot megnyerte, azaz 50, 100 és 200 méteren is övé lett a győzelem kilencből kilencszer. Kós ráadásul Torontóban 200 és 100 háton is rövid pályás világcsúccsal nyert, és ő végzett a férfiak között az összetett pontverseny élén, megszerezve a bajnoki címet, ami önmagában 100 ezer dolláros fődíjat hoz a konyhára.

A kezébe is nyomták a 100 ezer dolláros fődíjat jelképező méretes csekket, amivel úgy kellett mosolyognia Kós Hubertnek, hogy tudta, nem kap belőle semmit sem. Téboly.

Sőt, a 22 éves magyar klasszis papíron ezen felül is gyűjtötte a forintban mért milliókat a különböző bónuszokkal, csakhogy az összesen 184 ezer dolláros, azaz mintegy 61,8 millió forintos pénzjutalmat nem veheti fel – írja a Magyra Nemzet.

Miből jön össze Kós Hubert elméleti pénzdíja?

100 ezer dollár az összetett győzelemért

12 ezer dollár az első állomás első helyéért

10 ezer dollár a második állomás második helyéért

12 ezer dollár a harmadik állomás első helyéért

10 ezer dolláros bónusz az 50 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson

10 ezer dolláros bónusz a 100 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson

10 ezer dolláros bónusz a 200 háton aratott győzelemért mindhárom állomáson

10 ezer dollár a 100 hát világcsúcsáért

10 ezer dollár a 200 hát világcsúcsáért

Miért nem kap semmit?

Kós Hubert hivatalosan nem veheti fel a szóban forgó összegeket. Ennek oka, hogy az Egyesült Államokban ő még egyetemi úszó, a Texasi Egyetem csapatában az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) versenyez, így amatőr sportolónak számít, és nem részesülhet a pénzdíjakból.

Erről Kós Hubert maga is beszélt a Magyar Nemzetnek:

– A pénzdíjak addig nem járnak, amíg egyetemi sportoló vagyok. Valójában többet nyerek azzal, hogy az NCAA-ben úszhatok, mint amennyit vesztek vele. Úgy értem, hogy ha nem kerülhettem volna be az egyetemre, lehet, hogy nem is beszélhetnénk komoly pénzdíjakról, mert nem váltam volna olyan kaliberű úszóvá. Szóval hosszú távon az itt megszerzett tudás jövedelmező lesz.