Mezey György 84 éves korában hunyt el szerdán, halála után gyászba borult a teljes magyar futball. Az MLSZ, korábbi klubjai, játékosai, edzőkollégái, tanítványai egymás után emlékeztek meg róla. Mezey György volt mai napig az utolsó edző, aki világbajnokságon irányította a magyar válogatottat 1986-ban, Mexikóban, és korszakos alakja volt a magyar futballnak. De nem csak itthon, hanem Kuvaitban is szép sikereket ért el, ám ott nem tisztelgett előtte a kuvaiti labdarúgó-szövetség a hivatalos felületein – írja a Magyar Nemzet.

Mezey György a kuvaiti válogatott szövetségi kapitányaként is sikeres volt. Fotó: Németh Ferenc / NFNF

Mezey az 1986-os vb után a magyar válogatott éléről távozva vette át a kuvaiti nemzeti csapat irányítását. Onnan 1987 tavaszán távozott, de maradt az arab országban, ahol az al-Jarmúk vezetőedzője lett, később pedig az al-Tadámon csapatát is irányította.

Mezey rövid idő alatt is nagy sikert ért el a kuvaiti válogatottal, hiszen 1986 őszén bronzérmet szerzett a csapattal az Ázsia Játékokon.

A kuvaiti szövetség nem adott hírt Mezey György haláláról

Mindennek ellenére a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos felületein két nap elteltével sem jelent meg megemlékezés Mezey Györgyről. Pedig még csak azt sem lehet mondani, hogy Kuvaitba nem jutott el a szomorú halálhír, hiszen az országban működő magyar nagykövetség megemlékezett Mezey Györgyről.

A kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján, sem pedig annak közösségi felületein nincs nyoma Mezey halálhírének. Pedig aktívan használják az X-, az Instagram- és a Facebook-oldalukat is, amelyeken naponta több bejegyzés is megjelenik.

Mezey halála napján a kuvaiti szövetség például mielőbbi gyógyulást kívánt a betegeskedő Hassan Shehata egyiptomi edzőnek, aki a a kuvaiti futballban is tevékenykedett. De Mezeyről semmi, ami elkeserítő.