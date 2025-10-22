Mint ismert, nyáron a Liverpool elvesztette a jobbhátvédjét, Trent Alexander-Arnold, aki Real Madridba igazolt, és a helyére a Bayer Leverkusen hollandja, Jeremie Frimpong érkezett. Papíron minden rendben volt, hisze ott van még Conor Bradley is, azaz két jobbhátvéd, két megoldás. Ennek ellenée Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominikből is jobbhátvédet farag, ami Chris Sutton szerint nagy hiba.

Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz a Liverpoolban? Slot dönt erről. Fotó: OLI SCARFF / AFP

A magyar középpályás az elmúlt hónapokban több meccsen is a védelem jobb oldalán találta magát.

„Slot kinyírja Szoboszlait” – állítja az angol legenda

Chris Sutton a BBC Sport Monday Night Club című műsorában nem finomkodott:

– A jobbhátvéd poszt káosz. Szoboszlait ott játszatni, miközben ő az egyik legjobb középpályásuk, ez egyszerűen megöli őt. Slot ezzel elveszi tőle mindazt, amiben igazán különleges.

Slot dolgáét nehezíti, hogy Bradley egyelőre nem tudott felnőni a feladathoz, Frimpong pedig egyelőre nem találja a helyét a Liverpoolban. Így aztán Szoboszlai húzza a rövidebbet.

Sutton: Tegyék vissza a középpályára!

Chris Sutton szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a középpálya szíve, ahol energiát, lendületet és erőt ad a csapatnak. Középen Szoboszlai nemcsak passzol, hanem vezér.

– Slotnak végre választania kell Frimpong és Bradley között. De Szoboszlait hagyja játszani ott, ahol a legjobb! Ha tovább kísérletezik, nemcsak a magyar fiút, hanem az egész Liverpoolt visszafogja – mondta Sutton.

A Németországba késve érkező Liverpool ma este az Eintracht Frankfurt otthonában próbálja megállítani a lejtmenetet négy vereség után.