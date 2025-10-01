Szoboszlai Dominik jobbhátvédet játszott a Galatasaray ellen, és befújtak ellene egy tizenegyest, ami miatt a Liverpool edzője, Arne Slot megvédte őt. Mindenesetre az angol csapat az így bekapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett Isztambulban a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, Szoboszlait pedig sokan negatív hősként állítják be. A törökök feltétlenül.

A török szurkolók nem ismernek határt, Szoboszlai babás képe alatt gyűlölködnek a Galatasaray-Liverpool BL-meccs után. Fotó: Instagram

Azt eddig is tudtuk, hogy a török szurkolók nem kedvelik a magyar válogatott csapatkapitányát. Még a márciusi, Törökország elleni Nemzetek Ligája-meccsen Szoboszlai és a Real Madrid játékosa, Arda Güler összebalhéztak egymással, és azóta a törökök rendszeresen visszajárnak Szoboszlai Instagram-oldalára, amit telehánynak Güler képével.

A törökök a legérzékenyebb pontján támadják Szoboszlai Dominiket

Az viszont, amit a Galatasaray–Liverpool BL-meccs után történt, túlmegy minden határon. A török szurkolók ugyanis elkezdték a gyűlölködést Szoboszlai meghitt családi fotója alatt, amelyen a felesége, Buzsik Borka és a kislányuk társaságában szerepel.

„Menj haza sírni.”

„Kösz a tizenegyesért.”

Gifek a Galatasaray-játékosok gólöröméről.

És persze az elmaradhatatlan Arda Güler-képek.

Ilyen és ehhez hasonló, gyűlölködő hozzászólásokkal árasztották el a törökök tegnap este óta Szoboszlai és Buzsik Borka közös babás képét. Ez már tényleg undorító, aljas támadás a Liverpool magyar sztárja ellen.