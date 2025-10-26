Tovább folytatódott a Liverpool bukdácsolása a Premier League-ben: a Brentford elleni 3-2-es vereség után a címvédő kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el. Szoboszlai Dominik azonban így is dicséretet kapott az angol sajtóban, sőt a Sofascore-nál ő lett a meccs embere.

A Liverpool kikapott, de Szoboszlai lett a meccs embere

Fotó: Sofascore

Szoboszlai számai magukért beszéltek a Brentford elleni meccsen is:

11 megnyert párharc

10 labdaszerzés

72 passz

3 szerelés

mindegyik a legtöbb a meccsen

Az egyik liverpooli lap, a Rousingthekop.com úgy fogalmazott a cikkében, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyetlen zseniális játékosa, akit meccsről meccsre cserben hagynak a társai a pályán.

Durva mém a Liverpoolról: a sok szemét között Szoboszlai az érték

Természetesen nemcsak a szaksajtóban, hanem a közösségi médiában is születnek vélemények a Liverpool és Szoboszlai teljesítményéről. Ezek pedig ha lehet, még őszintébbek és nyersebbek. Az egyik leglátványosabb kétségkívül az alábbi mém, amit a Brentford elleni vereség ihletett:

Szoboszlai in this Liverpool team: pic.twitter.com/NeiquxIEMP — Radu Cristian (@radhoo12) October 25, 2025

A Liverpool egy rakás szemét ebben az idényben, de Szoboszlai még így is aranylik – üzeni az X-bejegyzés.

Ugyanitt vannak mások is, akik Szoboszlait dicsérik. Van, aki szerint egyemberes csapat lett a Liverpool: újra Szoboszlai volt az egyedüli, aki mindent megtett a pályán.

Dominik Szoboszlai the only player who has given everything tonight. One man team. pic.twitter.com/T3WqQAHgeA — Samuel (@SamueILFC) October 25, 2025

Mások szerint pedig a magyar középpályás már világklasszis szinten teljesít, és egy videót is összevágtak a Brentford elleni megmozdulásaiból:

Look at this jugador man. World-class footballer, all-action, all-phase; a true #8.



A subtle detail that I love about Szoboszlai is his passing empathy; plays the ball into the path/space to empower his teammate to make a positive next action.



pic.twitter.com/GfCGfR42dD — CounterPressers (@CounterPressers) October 25, 2025

Az LFC News több mint egymillós követőtáború Facebook-oldalán pedig azt írják, hogy a csapat nem érdemli meg Szoboszlait: