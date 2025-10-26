Live
A Liverpool 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában szombat este a Premier League-ben. Ezúttal is a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik volt a meccs legjobbja, akit a liverpooli sajtó szerint cserben hagynak a társai. Mémek is terjednek az X-en, az egyik szerint a Liverpool olyan, mint egy rakás szemét, de Szoboszlai még így is aranylik.

Tovább folytatódott a Liverpool bukdácsolása a Premier League-ben: a Brentford elleni 3-2-es vereség után a címvédő kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el. Szoboszlai Dominik azonban így is dicséretet kapott az angol sajtóban, sőt a Sofascore-nál ő lett a meccs embere.

A Liverpool kikapott, de Szoboszlai lett a meccs embere
A Liverpool kikapott, de Szoboszlai lett a meccs embere
Fotó: Sofascore

Szoboszlai számai magukért beszéltek a Brentford elleni meccsen is:

  • 11 megnyert párharc
  • 10 labdaszerzés
  • 72 passz
  • 3 szerelés
  • mindegyik a legtöbb a meccsen

Az egyik liverpooli lap, a Rousingthekop.com úgy fogalmazott a cikkében, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyetlen zseniális játékosa, akit meccsről meccsre cserben hagynak a társai a pályán.

Durva mém a Liverpoolról: a sok szemét között Szoboszlai az érték

Természetesen nemcsak a szaksajtóban, hanem a közösségi médiában is születnek vélemények a Liverpool és Szoboszlai teljesítményéről. Ezek pedig ha lehet, még őszintébbek és nyersebbek. Az egyik leglátványosabb kétségkívül az alábbi mém, amit a Brentford elleni vereség ihletett:

A Liverpool egy rakás szemét ebben az idényben, de Szoboszlai még így is aranylik – üzeni az X-bejegyzés.

Ugyanitt vannak mások is, akik Szoboszlait dicsérik. Van, aki szerint egyemberes csapat lett a Liverpool: újra Szoboszlai volt az egyedüli, aki mindent megtett a pályán.

Mások szerint pedig a magyar középpályás már világklasszis szinten teljesít, és egy videót is összevágtak a Brentford elleni megmozdulásaiból:

Az LFC News több mint egymillós követőtáború Facebook-oldalán pedig azt írják, hogy a csapat nem érdemli meg Szoboszlait:

 

