Tovább folytatódott a Liverpool bukdácsolása a Premier League-ben: a Brentford elleni 3-2-es vereség után a címvédő kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el. Szoboszlai Dominik azonban így is dicséretet kapott az angol sajtóban, sőt a Sofascore-nál ő lett a meccs embere.
Szoboszlai számai magukért beszéltek a Brentford elleni meccsen is:
- 11 megnyert párharc
- 10 labdaszerzés
- 72 passz
- 3 szerelés
- mindegyik a legtöbb a meccsen
Az egyik liverpooli lap, a Rousingthekop.com úgy fogalmazott a cikkében, hogy Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyetlen zseniális játékosa, akit meccsről meccsre cserben hagynak a társai a pályán.
Durva mém a Liverpoolról: a sok szemét között Szoboszlai az érték
Természetesen nemcsak a szaksajtóban, hanem a közösségi médiában is születnek vélemények a Liverpool és Szoboszlai teljesítményéről. Ezek pedig ha lehet, még őszintébbek és nyersebbek. Az egyik leglátványosabb kétségkívül az alábbi mém, amit a Brentford elleni vereség ihletett:
A Liverpool egy rakás szemét ebben az idényben, de Szoboszlai még így is aranylik – üzeni az X-bejegyzés.
Ugyanitt vannak mások is, akik Szoboszlait dicsérik. Van, aki szerint egyemberes csapat lett a Liverpool: újra Szoboszlai volt az egyedüli, aki mindent megtett a pályán.
Mások szerint pedig a magyar középpályás már világklasszis szinten teljesít, és egy videót is összevágtak a Brentford elleni megmozdulásaiból:
Az LFC News több mint egymillós követőtáború Facebook-oldalán pedig azt írják, hogy a csapat nem érdemli meg Szoboszlait: