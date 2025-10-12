A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-s győzelmet aratott szombaton az örmények elleni világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, csapatkapitányként igazi vezér volt, és fegyelmezett is: figyelt arra, hogy ne kapjon sárgát, amivel eltiltatta volna magát a portugálok elleni keddi mérkőzésről. Egyúttal ez ügyben oda is szúrt Varga Barnabásnak… De azt nem láttuk jönni, hogy Szoboszlai szombaton Németországban is téma lesz.
Mint ismert, a Liverpool magyar sztárja korábban a Bundesligában futballozott, 2023 nyarán Lipcséből szerződött a Premier League-be 70 millió euróért. A németek mind a mai napig nem felejtették el őt, sőt a válogatott meccsek miatti szünet alatt a Bundesliga hivatalos közösségi oldala Szoboszlairól posztolt tegnap, mindössze két órával a magyar–örmény meccs kezdete előtt.
Mit írtak a németek Szoboszlairól?
„Szoboszlai Dominik ezzel most mindannyiunkkal a bolondját járatta” – írta ki a Bundesliga Facebook-oldala tegnap ahhoz a videóhoz, ami a magyar játékos egyik lipcsei gólját mutatja meg.
Szoboszlai egy Stuttgart elleni szabadrúgásgóljáról van szó, amelyen úgy tűnik, hogy csak a kapu előterébe akarta lőni a labdát, ám abba végül senki sem ért bele, úgy vágódott az ellenfél kapujába. Azért láttunk már szebb szabadrúgásgólokat is Szoboszlaitól...
A magyar válogatott csapatkapitánya, akinek a Liverpool is üzent szombaton, legközelebb kedden Lisszabonban, a portugálok elleni vb-selejtezőn próbálkozhat.