Saját hazájában kapott jókora fricskát Cristiano Ronaldo a portugál–magyar (2-2) vb-selejtező után. Hiába fordította meg egymaga a korai magyar vezetést után a meccset még az első félidőben a két góljával, amivel a vb-selejtezős gólrekordot is megdöntötte, a legnagyobb portugál sportlap, az A Bola szerint nem ő, hanem a 91. percben a magyar egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik volt a meccs embere.

Nem Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik volt a meccs embere a portugálok szerint. Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai a meccs embere

„Szoboszlai Dominik vezette ki a magyar válogatottat a letargiából – ragyogó teljesítménnyel” – írja az A Bola már a cikke címében is, amely a magyar játékosok értékeléséről szól.

„A csapatkapitány volt a fő felelőse annak, hogy elrontotta a portugálok ünnepét” – írták Szoboszlairól, akit külön keretesben a meccs emberének neveztek meg a portugálok. Ez külön érdekes annak fényében, hogy Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a 2-2-re végződött vb-selejtezőn, mégsem őt látták a legjobbnak a pályán, hanem a Szalai Attiláénak gólpasszt adó, majd pontot érő gólt szerző Szoboszlait.

Az A Bolától nyolcas osztályzatot kapó Szoboszlairól a következőket is írták:

„A magyar támadások vezére volt, labdával és pontrúgásoknál is – így adott gólpasszt Szalainak egy szögletből. Nem félt kockáztatni, lövései még pontatlanok voltak, de a 90+1. percben kiváló helyzetfelismeréssel egyenlített, elhúzva Nélson Semedo mellett. Végig lelkesen letámadott, és valódi vezére volt egy egyébként szürke csapatnak.”

Szalai Attila hibázott, Tóth Alexet is kritizálta a portugál sportlap

Az első magyar gól szerzője, Szalai Attila az A Bola szerint Ronaldo mindkét gólja előtt hibázott.

„Szalai nem mindig teljesített jól, de fejjel megszerezte a vezetést Magyarországnak (8. perc), majd a 72. percben a kapufát is eltalálta. Védekezésben azonban hibázott, Willi Orbán mellett túlságosan sok teret engedett Ronaldónak, aki ezt két góllal büntette.”

A portugálok szerint Schäfer András nagyon aktív volt a magyar középpályán, de a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére lépő Tóth Alex nem tudta pótolni őt, ahogy Callum Styles sem tudta tartani a lépést a portugál középpályával.

A magyar játékosok osztályzatai az A Bola szerint: