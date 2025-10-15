Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gól plusz gólpassz többet ért a két gólnál: a portugál sajtóban egyenként értékelték a magyar játékosok teljesítményét a 2-2-re végződött, kedd esti, lisszaboni Portugália–Magyarország vb-selejtező után. Cristiano Ronaldo vajon mit szól hozzá, hogy az A Bola szerint nem ő volt a meccs embere a két góljával, hanem a magyaroknak a hosszabbításban pontot mentő Szoboszlai Dominik?

Saját hazájában kapott jókora fricskát Cristiano Ronaldo a portugál–magyar (2-2) vb-selejtező után. Hiába fordította meg egymaga a korai magyar vezetést után a meccset még az első félidőben a két góljával, amivel a vb-selejtezős gólrekordot is megdöntötte, a legnagyobb portugál sportlap, az A Bola szerint nem ő, hanem a 91. percben a magyar egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik volt a meccs embere.

Nem Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik volt a meccs embere a portugálok szerint
Nem Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik volt a meccs embere a portugálok szerint. Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai a meccs embere

„Szoboszlai Dominik vezette ki a magyar válogatottat a letargiából – ragyogó teljesítménnyel” – írja az A Bola már a cikke címében is, amely a magyar játékosok értékeléséről szól.

„A csapatkapitány volt a fő felelőse annak, hogy elrontotta a portugálok ünnepét” – írták Szoboszlairól, akit külön keretesben a meccs emberének neveztek meg a portugálok. Ez külön érdekes annak fényében, hogy Cristiano Ronaldo két gólt szerzett a 2-2-re végződött vb-selejtezőn, mégsem őt látták a legjobbnak a pályán, hanem a Szalai Attiláénak gólpasszt adó, majd pontot érő gólt szerző Szoboszlait.

Az A Bolától nyolcas osztályzatot kapó Szoboszlairól a következőket is írták:

„A magyar támadások vezére volt, labdával és pontrúgásoknál is – így adott gólpasszt Szalainak egy szögletből. Nem félt kockáztatni, lövései még pontatlanok voltak, de a 90+1. percben kiváló helyzetfelismeréssel egyenlített, elhúzva Nélson Semedo mellett. Végig lelkesen letámadott, és valódi vezére volt egy egyébként szürke csapatnak.”

Szalai Attila hibázott, Tóth Alexet is kritizálta a portugál sportlap

Az első magyar gól szerzője, Szalai Attila az A Bola szerint Ronaldo mindkét gólja előtt hibázott.

„Szalai nem mindig teljesített jól, de fejjel megszerezte a vezetést Magyarországnak (8. perc), majd a 72. percben a kapufát is eltalálta. Védekezésben azonban hibázott, Willi Orbán mellett túlságosan sok teret engedett Ronaldónak, aki ezt két góllal büntette.”

A portugálok szerint Schäfer András nagyon aktív volt a magyar középpályán, de a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A helyére lépő Tóth Alex nem tudta pótolni őt, ahogy Callum Styles sem tudta tartani a lépést a portugál középpályával.

A magyar játékosok osztályzatai az A Bola szerint:

  • Tóth Balázs: 7
  • Loic Négo: 5
  • Willi Orbán: 4
  • Szalai Attila: 6
  • Kerkez Milos: 5
  • Schäfer András: 5
  • Callum Styles: 4
  • Szoboszlai Dominik: 8
  • Bolla Bendegúz: 5
  • Varga Barnabás: 4
  • Sallai Roland: 5
  • Cserejátékosok: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!