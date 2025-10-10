Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztria a földbe döngölte San Marinót: a világbajnoki-selejtezők H csoportjának csütörtök esti mérkőzésén az osztrákok vendéglátóként 10-0-ra nyertek. A góltermésből Marko Arnautovic egymaga négy találattal vette ki a részét, ezzel megdöntötte Toni Polster gólcsúcsát a válogatottban. A 61 éves ex-játékos gratulált, egyben leszólta az ellenfelet is.

Az osztrákok nem spóroltak. A csütörtöki, bécsi meccsen emberelőny sem kellett ahhoz, hogy Ausztria tíz találatig jusson, ezzel története legnagyobb arányú győzelmét aratva öt játéknap után is hibátlan mérleggel álljon a jövő évi vb kvalifikációjában. A négygólos Marko Arnautovic immáron 45 találatnál jár a nemzeti csapatban, ezzel Toni Polster elé került az örökrangsorban.

VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 9: Scoreboard with the final result during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Austria and San Marino at on October 9, 2025 in Vienna, Austria.251009_SEPA_19_057 - 20251009_PD12645 (Photo by Guenther Iby / APA-PictureDesk via AFP)
Ausztria nem kegyelmezett San Marino válogatottjának (Fotó: APA-PictureDesk/Guenther Iby)

 

Toni Polster: „Az én időmben ilyen gyenge csapat nem volt”

Az 1982-től 2000-ig válogatott, 95 fellépésén 44 gólig jutó Polster gólcsúcsa tehát a múlté, mégsem haragszik Arnautovicra.

– Előre megmondtam, hogy Marko meg fogja dönteni ezt a rekordot. Most meg is tette, úgyhogy gratulálok neki. Minden jót kívánok, és remélem, hogy további gólokat szerez – idézte az nso.hu Polstert, aki ugyanakkor nem tudott szó nélkül elmenni a rivális gyengesége mellett.

Arnautovic 33 mérkőzéssel többet játszott a válogatottban, ráadásul San Marinónak nincs helye a nemzetközi porondon. Ők egy pizzasütőkből álló csapat, de semmiképpen sem válogatott. Az én időmben ilyen gyenge csapat nem volt

 – tette hozzá.

 

Sörözni menne a rekorddöntő Arnautovic

A meccs utáni értékelésében természetesen Arnautovic is kitért a rekorddöntésre – ő sörözni szeretne nagy elődjével.

Várom azt a napot, amikor leülhetünk, és kettesben megihatunk egy sört. Ott majd beszélünk erről, és talán nevetünk is rajta egyet. A legszebb napok az életemben a gyermekeim születése volt, de ez közvetlenül utánuk jön. Ausztriában születtem, itt nőttem fel, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én döntöm meg a gólrekordot

 – magyarázta a Crvena zvezda 36 éves támadója.

Marko Arnautovic négy gólt szerezve adta át a múltnak Toni Polster gólrekordját
Marko Arnautovic négy gólt szerezve adta át a múltnak Toni Polster gólrekordját.
Fotó: APA-PictureDesk/Guenther Iby

Az osztrák válogatott legutóbb 1998-ban szerepelhetett világbajnokságon, az öt meccsen szerzett 15 pontjával jelenleg egyenes ágon kijutna a jövő évi tornára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!