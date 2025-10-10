Az osztrákok nem spóroltak. A csütörtöki, bécsi meccsen emberelőny sem kellett ahhoz, hogy Ausztria tíz találatig jusson, ezzel története legnagyobb arányú győzelmét aratva öt játéknap után is hibátlan mérleggel álljon a jövő évi vb kvalifikációjában. A négygólos Marko Arnautovic immáron 45 találatnál jár a nemzeti csapatban, ezzel Toni Polster elé került az örökrangsorban.

Ausztria nem kegyelmezett San Marino válogatottjának (Fotó: APA-PictureDesk/Guenther Iby)

Toni Polster: „Az én időmben ilyen gyenge csapat nem volt”

Az 1982-től 2000-ig válogatott, 95 fellépésén 44 gólig jutó Polster gólcsúcsa tehát a múlté, mégsem haragszik Arnautovicra.

– Előre megmondtam, hogy Marko meg fogja dönteni ezt a rekordot. Most meg is tette, úgyhogy gratulálok neki. Minden jót kívánok, és remélem, hogy további gólokat szerez – idézte az nso.hu Polstert, aki ugyanakkor nem tudott szó nélkül elmenni a rivális gyengesége mellett.

Arnautovic 33 mérkőzéssel többet játszott a válogatottban, ráadásul San Marinónak nincs helye a nemzetközi porondon. Ők egy pizzasütőkből álló csapat, de semmiképpen sem válogatott. Az én időmben ilyen gyenge csapat nem volt

– tette hozzá.

Sörözni menne a rekorddöntő Arnautovic

A meccs utáni értékelésében természetesen Arnautovic is kitért a rekorddöntésre – ő sörözni szeretne nagy elődjével.

Várom azt a napot, amikor leülhetünk, és kettesben megihatunk egy sört. Ott majd beszélünk erről, és talán nevetünk is rajta egyet. A legszebb napok az életemben a gyermekeim születése volt, de ez közvetlenül utánuk jön. Ausztriában születtem, itt nőttem fel, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én döntöm meg a gólrekordot

– magyarázta a Crvena zvezda 36 éves támadója.

Marko Arnautovic négy gólt szerezve adta át a múltnak Toni Polster gólrekordját.

Fotó: APA-PictureDesk/Guenther Iby