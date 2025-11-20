A 2020-ban 47 éves korában, súlyos betegség után elhunyt vízilabdalegenda, Benedek Tibor három gyermeke közül a fiú, Benedek Mór is édesapja hivatását választotta, és már a korosztályos magyar válogatottal is ért el sikereket. A háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó özvegye, Epres Panni a héten arról osztott meg egy videót a közösségi oldalán, hogy a 18 éves Mórral együtt táncol annak szalagavatóján.

Fotó: MVLSZ

Benedek Tibor és Epres Panni fia, Mór túl van a szalagavatóján

„Legbüszkébb" – írta Epres Panni a felvételhez, amelyen ő overálban, Benedek Mór pedig frakkban táncolt.

A Bors észrevette, hogy rövid idő alatt rengeteg híresség is hozzászólt a bejegyzéshez, a többségük a gratuláció mellett nem titkolta: könnyeket csalt a szemekbe a megható anya-fia tánc.