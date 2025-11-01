Felülbírálta önmagát Szoboszlai Dominik kapcsán az ESPN, a nemzetközi szaklap most kiadott Premier League-toplistáján a magyar középpályás immáron a Liverpool legjobbja és a top 10-ben kapott helyet.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa, már a Premier League top 10-ben is helyet kapott. Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az amerikai sportlap szerint Szoboszlai az angol bajnokság nyolcadik legjobb futballistája, ami óriási előrelépés ahhoz, hogy képest, hogy az idény kezdete előtt még csak a 26. helyre tették. Sőt, akkor a Liverpoolból Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, és az új igazolások közül még Florian Wirtz is megelőzte.

Most mindannyian Szoboszlai hátát nézik, az ESPN szerint már egyértelműen a magyar középpályás a Liverpool legjobbja – rajta kívül csak a csapatkapitány Van Dijk került be a top 10-be a kilencedik helyen.

Szoboszlai a Liverpool legjobbja, leborul előtte a nemzetközi szaklap

Az ESPN elismerte, hogy tévedett Szoboszlairól, amikor az idény előtt kiadott rangsorban nem értékelte őt eléggé.

„A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc meccsel a szezon kezdete után azonban Szoboszlai egyértelműen a Liverpool legjobb játékosa” – állapítja meg az ESPN.

Aztán sorolják is az érdemeit:

Szoboszlai eddig 98,44 kilométert futott, az egész ligában az ötödik legtöbbet,

a sprintek során megtett táv tekintetében a második helyen áll – 3,86 kilométert tett meg legalább 25 km/órás sebességgel,

azok között, akik legalább 90 kilométert futottak a szezonban, Szoboszlai rendelkezik a legmagasabb aránnyal a sprintek során megtett távolságot illetően.

„Egyszerűen fogalmazva: teljesen más szinten van, mint bárki más” – jelentik ki Szoboszlairól.

A Liverpool ma este sorsdöntő meccset játszik az Aston Villa ellen

Szoboszlai vezérként segítheti ki a Liverpoolt az egyre mélyebb gödörből. Arne Slot csapata a legutóbbi hét meccséből hatot elveszített, a Premier League-ben zsinórban négy fiaskót számlál. Címvédőként így a Liverpool csupán a hetedik helyen áll, ezért az Aston Villa ellen ma este muszáj lenne nyernie hazai pályán. Ez sorsdöntő is lehet, egy újabb vereségnek már komoly következményei is lehetnek.