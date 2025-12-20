130 év… Megannyi küzdelem, elszántság, hit és győzelem. 130 év alatt a Magyar Olimpiai Csapat színeiben 3045 sportoló vett részt az olimpiákon, közülük 752-en szereztek érmet. A MOB alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaest egyszerre tekintett vissza a múlt nagy pillanataira és vetett egy pillantást a jövőbe.

Gulyás Michelle öttusázó, Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke ünnepi beszédében kihangsúlyozta: „Az olimpiai bajnoki cím Magyarországon soha nem csupán egy sportsikert takart, a történelem nehéz időszakaiban valódi gyógyírt jelentett. A sport és legfőképpen az olimpiai sport az elmúlt 130 évben a magyar önkifejezés, önbecsülés és összetartozás egyik legerősebb formájává vált.”

Gyulay Zsolt köszönetet mondott a sportolók mellett az edzőknek, a szakembereknek és a családoknak, és természetesen nem feledkezett meg a MOB szponzorairól sem. A kiemelt támogatók – Szerencsejáték Zrt. MVM, MOL, MOL-Új-Európa Alapítvány, MBH Bank, Coop – képviselői is meghívást kaptak a gálaestre, és az elnök az ő fontos szerepükre is kitért, hiszen nélkülük nem valósulhatnának meg a bizottság programjai, eseményei.

Gyulay Zsolt egyúttal bejelentette: a 2026-os évet az első magyar olimpiai aranyérem megszületésének 130. évfordulója alkalmából magyar olimpiai emlékévnek nyilvánítják. Terveik szerint ennek kapcsán az olimpiai bajnokok szülővárosában emlékművet állítanak, amely örökre megőrzi a nevüket és emlékeztet a győzelmükre.

A gálaest vendégei voltak az olimpiákon érmet szerzett magyar sportolók, edzők, és elfogadta a MOB meghívását dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, Thomas Bach, a NOB tiszteletbeli elnöke, és rajtuk kívül is jó néhány NOB-tag.

Szilágy Áron, Szász Emese, Somfai Péter, Nemcsik Zsolt vívók, Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

A köztársasági elnök köszöntőjében elmondta: „Magyarországon a sport és az olimpiai mozgalom olyan eleven, összetartó és példamutató közösséget teremtett, amely méltán tekinthető nemzeti önazonosságunk egyik sarokkövének.”

Juan Antonio Samaranch tolmácsolta a NOB elnöke, Kirsty Coventry jókívánságait, aki nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt ezen a történelmi eseményen, amelyen az olimpiai család egyik legrégebbi és legelhivatottabb tagját ünneplik.